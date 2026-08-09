Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Diakhaby: “La afición debe estar más unida con el club y con nosotros”

Guardar

Valencia, 8 ago (EFE).- El central franco-guineano del Valencia Mouctar Diakhaby pidió más apoyo y unión de la afición valencianista con el club y con el equipo después de la derrota de este sábado contra el Newcastle en el Trofeu Taronja.

“Tenemos que rendir, intentar ganar los partidos. Creo que la afición debe estar más unida con el club y con nosotros. Es un año muy especial, tenemos que empezar bien la temporada y les necesitamos”, pidió en zona mixta tras el partido.

PUBLICIDAD

Diakhaby consideró que el equipo jugó bien hasta la expulsión de José Luis Gayà: “Ha sido un buen partido del equipo hasta la roja, que puede pasar y se te complica. El equipo no está mal”.

“No he podido hablar con Gayà. Son jugadas de fútbol que pueden pasar, a mí me pasó una jugada grave también. Estábamos bien de manera general hasta la roja. Tenemos que gestionar mejor. Es una prueba para nosotros, porque puede pasar en Liga quedarte con diez”, dijo sobre la falta del capitán a Elanga.

PUBLICIDAD

“No hemos podido ganar, hemos perdido, pero no pasa nada. Tenemos que ganar los partidos de Liga”, agregó.

Sobre el equipo, Diakhaby analizó: “Hemos trabajado bien de manera general, el grupo está bien, vive bien, tenemos cosas que mejorar, como todos los equipos, y tenemos que trabajar más”.

Por último, sobre su estado físico, Diakhaby, que ha estado siete meses de baja por una lesión grave en la zona isquiotibial, contó: “Me siento mejor, hay que ser paciente, ir paso a paso y lo que estoy haciendo me va muy bien. La gestión de cargas es importante. Me siento mejor, tengo más energía y los pies se sienten mejor”. EFE

plm sm/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Giro en la previsión del tiempo: la Aemet pone fecha de fin a las tormentas con granizo que azotan a España, que no se despide del calor intenso

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos en 12 comunidades autónomas este domingo

Giro en la previsión del tiempo: la Aemet pone fecha de fin a las tormentas con granizo que azotan a España, que no se despide del calor intenso

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

La normativa le obligaba a permanecer en su domicilio habitual, salvo autorización expresa de sus superiores para ausentarse

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 10 al 14 de agosto: Martina confesará a Jacobo su infidelidad y Manuel será el padrino de la pequeña Jana

Alonso buscará la calma entre Lorenzo y Máximo en la ficción diaria de Televisión Española

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 10 al 14 de agosto: Martina confesará a Jacobo su infidelidad y Manuel será el padrino de la pequeña Jana

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 agosto

Cómo hacer pasta rosa: una receta rica y saludable con mucho colorido

Un plato de pasta perfecta para toda la familia, desde los más pequeños hasta los mayores, sin renunciar a lo saludable

Cómo hacer pasta rosa: una receta rica y saludable con mucho colorido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

El BOE publica la orden con los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia

España realiza controles a 199 pasajeros llegados desde Italia en el primer día de restablecimiento de fronteras con el país transalpino

Italia responde a “la medida de represalia del Gobierno de Sánchez” con una Unidad de Crisis para ciudadanos afectados por los controles fronterizos

Bruselas es clara: las cápsulas de café pasan a considerarse envases y tendrán que tirarse en este contenedor

ECONOMÍA

La compraventa de vivienda en los barrios de Madrid con el aire más sucio cae más de un 3% por la contaminación

La compraventa de vivienda en los barrios de Madrid con el aire más sucio cae más de un 3% por la contaminación

Tanques por encima del Estado del bienestar: Alemania gasta en defensa más que nunca desde la reunificación, pero el verdadero agujero fiscal está en las pensiones y la sanidad

Miles de personas se movilizan en Sóller (Mallorca) contra un modelo turístico que expulsa a sus vecinos

Los controles entre España e Italia en plena temporada alta podrían afectar al turismo: recibimos a 10 millones de viajeros del país al año

Ultimátum a Aldi y Lidl: pierden la ventaja que tienen frente al resto de supermercados en Reino Unido

DEPORTES

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

El Balón de Oro ‘coloca’ a Rodri en el Barça y abre otra batalla entre Real Madrid y FC Barcelona por los títulos

El ‘método Mou’: las nuevas normas del Real Madrid para volver a ser campeón

Ronaldinho, Neymar y ahora Rodri: los fichajes que le ha ‘robado’ el FC Barcelona al Real Madrid

Joao Fonseca y Rafa Jódar se adueñan del Masters 1000 de Montreal sin grandes estrellas