Diakhaby: “La afición debe estar más unida con el club y con nosotros”

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Valencia, 8 ago (EFE).- El central franco-guineano del Valencia Mouctar Diakhaby pidió más apoyo y unión de la afición valencianista con el club y con el equipo después de la derrota de este sábado contra el Newcastle en el Trofeu Taronja.

“Tenemos que rendir, intentar ganar los partidos. Creo que la afición debe estar más unida con el club y con nosotros. Es un año muy especial, tenemos que empezar bien la temporada y les necesitamos”, pidió en zona mixta tras el partido.

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Diakhaby consideró que el equipo jugó bien hasta la expulsión de José Luis Gayà: “Ha sido un buen partido del equipo hasta la roja, que puede pasar y se te complica. El equipo no está mal”.

“No he podido hablar con Gayà. Son jugadas de fútbol que pueden pasar, a mí me pasó una jugada grave también. Estábamos bien de manera general hasta la roja. Tenemos que gestionar mejor. Es una prueba para nosotros, porque puede pasar en Liga quedarte con diez”, dijo sobre la falta del capitán a Elanga.

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“No hemos podido ganar, hemos perdido, pero no pasa nada. Tenemos que ganar los partidos de Liga”, agregó.

Sobre el equipo, Diakhaby analizó: “Hemos trabajado bien de manera general, el grupo está bien, vive bien, tenemos cosas que mejorar, como todos los equipos, y tenemos que trabajar más”.

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Por último, sobre su estado físico, Diakhaby, que ha estado siete meses de baja por una lesión grave en la zona isquiotibial, contó: “Me siento mejor, hay que ser paciente, ir paso a paso y lo que estoy haciendo me va muy bien. La gestión de cargas es importante. Me siento mejor, tengo más energía y los pies se sienten mejor”. EFE

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