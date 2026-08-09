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Andalucía pide al Gobierno datos de agresores sexuales beneficiados por ley del 'sí es sí'

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Almería, 9 ago (EFE).- El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira (Vox), ha solicitado formalmente al Ministerio de Justicia los datos desglosados de los agresores sexuales que se hayan beneficiado en la comunidad autónoma por la ley del 'sí es sí'.

Según una nota del Gobierno andaluz, en un escrito dirigido al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, Gavira ha argumentado que el objetivo de esta petición es "poder dimensionar adecuadamente las necesidades actuales y futuras de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) en Andalucía".

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Ha explicado al titular estatal que "resulta necesario conocer la incidencia y evolución de los delitos contra la libertad sexual" en el territorio andaluz, así como sus características territoriales y sociodemográficas.

Gavira ha instado a Justicia a especificar tanto el número de personas condenadas en Andalucía por este tipo de delitos así como la cifra de delitos registrados, conocidos, enjuiciados o que hayan derivado en condena y que "se diferencie claramente entre número de personas condenadas y número de delitos", al tratarse de magnitudes distintas y relevantes para la planificación de recursos.

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Asimismo, ha preguntado sobre los efectos directos de la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, solicitando conocer cuántos internos condenados por delitos contra la libertad sexual en el ámbito de la violencia contra la mujer, que cumplen condena en prisiones andaluzas, han visto revisada y reducida su pena desde la entrada en vigor de la norma.

Gavira ha insistido en que esta solicitud tiene una finalidad "exclusivamente estadística, de planificación y dimensionamiento de recursos públicos" y busca proporcionar una base objetiva para evaluar los medios personales y materiales que requieren las UVIVG andaluzas ante la ampliación de la respuesta judicial especializada en violencia sexual. EFE

mms/fs/aam

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