El servicio sanitario extraordinario en Ceuta realiza 901 asistencias en últimas 24 horas

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Ceuta, 8 ago (EFE).- El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha registrado 901 asistencias sanitarias en Ceuta entre las 09:00 horas del viernes y las 09:00 horas de este sábado, en un dispositivo extraordinario activado ante la llegada de personas procedentes de Marruecos, mientras el sistema sanitario de la ciudad afronta una elevada presión asistencial.

De las 901 atenciones, 391 corresponden a la actividad ordinaria de Atención Primaria y Especializada, mientras que otras 510 se han realizado en los dispositivos extraordinarios desplegados en la playa del Trampolín y en los accesos a Urgencias del Hospital Universitario.

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En concreto, el dispositivo de apoyo a Cruz Roja en la playa del Trampolín ha contabilizado 417 asistencias, mientras que el refuerzo instalado en los accesos al Hospital Universitario ha atendido a otras 93 personas.

Además, se han efectuado 48 traslados en ambulancia y 23 ortopantomografías.

En el Hospital Universitario de Ceuta se han registrado 198 asistencias en Urgencias y permanecen hospitalizados 18 pacientes, uno de ellos en la UCI. INGESA ha informado de que no se ha producido ningún fallecimiento en el ámbito sanitario durante este periodo.

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Ante esta presión sanitaria que se está viviendo en la ciudad autónoma el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (COMCE) haya reclamado al Ministerio de Sanidad la intervención urgente de la ministra, Mónica García, ante lo que califica de "catástrofe asistencial" provocada por la crisis migratoria.

El COMCE ha solicitado además el desplazamiento de la ministra a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación de los profesionales sanitarios y valorar la adopción de medidas extraordinarias que permitan reforzar la capacidad asistencial y proteger la salud pública. EFE

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