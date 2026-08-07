El Villarreal cierra la pretemporada en Turquía ante el Galatasaray

Vila-real (Castellón), 7 ago (EFE).- El Villarreal jugará este sábado su último partido de pretemporada en Turquía, donde se enfrentará al Galatasaray en el Rams Park de Estambul a las 20.00 horas.
A este último encuentro de pretemporada el equipo castellonense llega con casi todos sus futbolistas en condiciones, aunque pendiente de la evolución de Ilias Akhomach y Pape Gueye.
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Ambos futbolistas no tuvieron minutos en el último amistoso frente al Levante y en el caso de Akhomach todavía no ha jugado un partido de pretemporada; mientras que Pape Gueye no lo hizo sólo en el último partido frente al Levante.
Este último amistoso de pretemporada servirá de piedra de toque para preparar el partido del próximo domingo en Santander, con el que arrancar al campeonato liguero para el equipo amarillo.
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El Villarreal viene de disputar seis partidos de pretemporada, en los que cayó derrotado ante el Benfica y Lens, ganó al PSV Eindhoven, Al Ula y Levante; mientras que empató con el Como.
En este partido habrá que ver si el técnico Íñigo Pérez sigue apostando por ver al nuevo fichaje en la portería, Péter Gulácsi, que ya jugó ante el Levante como titular. EFE
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jmg sm/cmm
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