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Vivas pide "socorro" y "auxilio" al Estado, que es el que tiene las capacidades ejecutivas

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Madrid, 5 ago (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha pedido este miércoles "socorro" y "auxilio" al "resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación", ante la situación "absolutamente límite" que vive la ciudad autónoma tras la entrada de miles de migrantes.

En una entrevista en TVE, Vivas ha dirigido esta petición de "socorro" al Estado al tiempo que ha eludido reprochar nada a las comunidades autónomas de su partido que se niegan a acoger a los menores migrantes que la ciudad no puede atender por falta de capacidad en sus instalaciones.

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Vivas ha asegurado que el Real Decreto Ley 2/2025 que obliga a las comunidades a aceptar a estos menores "se está aplicando" y "se están enviando a la Península todos los menores", pero que "ahora se plantea otro escenario" porque "la integridad territorial de España ha sido violentada, ha sido vulnerada y esto es una situación absolutamente excepcional".

Según el presidente ceutí, en este momento están atendiendo a 1.100 menores migrantes, un 2.600 % por encima de su capacidad crítica de acogida, lo que supone una "situación de emergencia humanitaria absolutamente insostenible",

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En relación con las cifras de la entrada de migrantes desde Marruecos, Vivas ha manifestado que el hecho de que todavía no se sepa el número de personas que siguen en Ceuta y no se les haya identificado ni se hayan iniciado expedientes de expulsión, "es la constatación evidente de que no se están poniendo los medios adecuados".

Además, el presidente de Ceuta, que ha insistido en que una semana antes avisó a Moncloa y a Interior del incremento de llegadas a su ciudad a través de la frontera marítima, ha dicho que duda "rotundamente" de la colaboración por parte de las autoridades marroquíes" y, más aún, duda de que se haya producido esa colaboración y considera que "Marruecos no es un país fiable". EFE

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