Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Vinicius Jr. y Mastantuono, atención en Valdebebas

Guardar

Madrid, 5 ago (EFE).- El futuro del brasileño Vinicius Junior y del argentino Franco Mastantuono concitó este miércoles la atención en la ciudad deportiva de Valdebebas, donde el cuadro que dirige el portugués Jose Mourinho completó otra intensa sesión preparatoria con vistas al inicio de la temporada 2026-2027.

Mastantuono tiene su horizonte cercano en una cesión al Fiorentina, que debe concretarse oficialmente en las próximas horas. No obstante, como en jornadas precedentes, el joven zurdo argentino se ejercitó en el gimnasio de la instalación madridista.

PUBLICIDAD

Y mientras el marfileño Yan Diomande, objetivo del Real Madrid, se incorporó en Austria a la pretemporada del RB Leipzig, el asunto de la renovación o no de Vinicius, por su parte, sigue siendo asunto central en el club blanco.

El brasileño trabajó junto a sus compañeros una mañana en la que también hubo cumbre con asistencia a las oficinas madridistas en la ciudad deportiva de José Ángel Sánchez y Juni Calafat para abordar la cuestión, reunión que se extendió durante alrededor de una hora a la vista del momento de la entrada y la salida de los dirigentes de la reunión, obviamente sin facilitar detalle alguno de lo sucedido.

PUBLICIDAD

En el plano deportivo, al margen de la actividad de Mastantuono en el gimnasio, los brasileños Eder Militao y Rodrygo Goes, el francés Ferland Mendy y Raúl Asencio continuaron con sus respectivos procesos de recuperación, y el defensa internacional español Dean Huijsen siguió con su trabajo individual.

Mourinho, por lo tanto, dirigió una sesión con los futbolistas disponibles con los que deberá abordar el siguiente partido amistoso, que disputará el sábado en el Ferencvaros Stadion ante el conjunto húngaro.

El técnico portugués volvió a ordenar un entrenamiento intenso con presión, apertura de espacios, finalizaciones en bloques e individuales y partidillos. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta

La prefactura de Castillejos investiga si varios agentes abandonaron sus puestos de trabajo durante la ola migratoria y si estuvieron implicados en el cruce masivo

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta

El precio de la luz en España para este 6 de agosto

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

El precio de la luz en España para este 6 de agosto

Presenciar el eclipse solar total en pleno vuelo: así se vivirá el evento astronómico del año a 10.000 metros del suelo

Iberia ha programado para el 12 de agosto una operación con salida de Madrid-Barajas a las 18:45 y un recorrido optimizado sobre Palencia, con retransmisión en directo y trabajo de investigadores

Presenciar el eclipse solar total en pleno vuelo: así se vivirá el evento astronómico del año a 10.000 metros del suelo

Nerea, española viviendo en Finlandia: “Tenemos verano, pero no mucho, porque hace 16 grados”

La creadora de contenido ha hablado sobre las diferencias en el clima entre ambos países durante el periodo estival

Nerea, española viviendo en Finlandia: “Tenemos verano, pero no mucho, porque hace 16 grados”

Ni más ni menos agua: el agua oxigenada puede salvar tus plantas a punto de morir

Cuesta menos de dos euros y puede convertirse en la próxima salvación para tus plantas

Ni más ni menos agua: el agua oxigenada puede salvar tus plantas a punto de morir
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta

La Guardia Civil tendrá que dar explicaciones ante la jueza María Tardón por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta

Ceuta da cifras superiores a las del Gobierno y pide “auxilio” mientras niega la colaboración de Marruecos, que “no es un país fiable” y “no reconoce la soberanía” española

Ceuta, en la prensa internacional: de las críticas a la “insensibilidad” de Sánchez por su ‘playlist’ de verano en doble crisis al “oportunismo político” de la extrema derecha

Mehdi Laribi, cofundador de la Mafia DZ y uno de los narcos más temidos de Francia, es detenido en Argelia

ECONOMÍA

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España produce tanta energía solar que hunde sus precios: ahora los inversores intentan vender sus plantas con grandes descuentos

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

DEPORTES

La Masia cotiza en el campo, La Fábrica en el mercado: así rentabilizan sus canteras Real Madrid y FC Barcelona

La Masia cotiza en el campo, La Fábrica en el mercado: así rentabilizan sus canteras Real Madrid y FC Barcelona

Vinicius y el Real Madrid se citan en los despachos: última oportunidad para cerrar una renovación marcada por las cifras económicas

Alcaraz cada vez más cerca de su regreso a las pistas: los secretos del nuevo tenis de Carlitos

De heredero de Víctor Valdés a cedido al Ajax: cómo se ha torcido la carrera de Ter Stegen en menos de dos años

Modificaciones de ropa para ganar unos segundos: las ciclistas utilizan relleno y desatan la polémica en el Tour de Francia