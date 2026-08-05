Una pareja mantiene sexo, lo graba y difunde en redes cuando circulaba en Marbella

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Málaga, 5 ago (EFE).- El conductor y la pasajera de un vehículo en el que mantuvieron relaciones sexuales mientras circulaban por la autovía A-7 en Marbella (Málaga), que grabaron en un vídeo que divulgaron en redes sociales, han sido identificados y localizados por la Guardia Civil.

En el vídeo, que se hizo viral, se apreciaba cómo circulaban de forma anómala y mantenían relaciones sexuales, ha informado este miércoles la Guardia Civil en un comunicado.

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Los agentes han localizado al vehículo con el que se cometieron las infracciones y ha identificado al conductor y la ocupante, que han sido denunciados por conducción negligente y por no hacer uso del cinturón de seguridad.

Los involucrados han abonado la cuantía de la sanción en el acto, ya que se trataba de una pareja de turistas extranjeros que habían alquilado el vehículo durante su estancia en la provincia de Málaga. EFE

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