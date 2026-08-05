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Temas del día de EFE España del miércoles 5 de agosto de 2026 (13:40 horas)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - La Policía identifica a 528 menores que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva

(Texto enviado a las 12:38 horas; 372 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Ceuta - Vivas pide "socorro" y "auxilio" al Estado, que es el que tiene las capacidades ejecutivas

(Texto enviado a las 10:40 horas; 326 palabras)

Madrid - La jueza pregunta a la Guardia Civil si hubo avisos previos de la entrada masiva en Ceuta

(Texto enviado a las 11:41 horas; 299 palabras)

Madrid - El PP, sobre el reparto de menores: "Tendrá que ser justo, bien dotado y planificado"

(Texto enviado a las 10:44 horas; 366 palabras)

Mérida - Extremadura se opondrá "por tierra, mar y aire" al reparto de menores no acompañados

(Texto enviado a las 13:18 horas; 402 palabras)

Zaragoza - Aragón cumplirá la ley pero recurrirá el reparto de menores migrantes que considere ilegal

(Texto enviado a las 12:12 horas; 296 palabras)

Vitoria - Euskadi pide agotar las vías para que los menores de Ceuta vuelvan con sus familias

(Texto enviado a las 12:46 horas; 234 palabras)

Madrid - Cuerpo espera no entrar en conflicto judicial con el PP en el reparto de menores migrantes

(Texto enviado a las 10:08 horas; 367 palabras)

Barcelona - Junts rechaza acoger más menores en Cataluña y urge a delegar competencias en inmigración

(Texto enviado a las 12:12 horas; 204 palabras)

Madrid - Caminando Fronteras cifra en 141 los fallecidos en la crisis de Ceuta, 63 en Marruecos

(Texto enviado a las 12:55 horas; 626 palabras)

Melilla - Instalan vallas en la zona despejada del dique sur de Melilla para el rechazo en frontera

(Texto enviado a las 12:00 horas; 381 palabras)

INCENDIOS FORESTALES

Madrid - En España han ardido 194.122 hectáreas en lo que va de 2026, casi 6 veces más que en 2025

(Texto enviado a las 12:00 horas; 540 palabras)

Madrid - Aemet prevé una subida de los niveles de peligro de incendios en España este fin de semana

(Texto enviado a las 09:54 horas; 291 palabras)

TURISMO PERSPECTIVAS (Entrevista)

Madrid - Juan Orti (Exceltur) cree que hay que escuchar y responder a la turismofobia y planificar

(Texto enviado a las 09:19 horas; 874 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8021615297)

GOVERN CATALUÑA (Análisis)

Barcelona - Illa, año 2: con presupuestos, la financiación en el aire y Rodalies y educación en crisis. Martí Puig i Leonardi

(Texto enviado a las 11:29 horas; 807 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023667141 y otros)

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Madrid - Balance de las exhumaciones en Cuelgamuros: 602 cuerpos hallados y 25 ya identificados. Sol Carreras

(Texto enviado a las 11:10 horas; 718 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022652292, 8022020995)

Toledo - Exhuman en Madridejos (Toledo) restos de al menos 13 fusilados tras la Guerra Civil

(Texto enviado a las 08:45 horas; 675 palabras) (Foto) (Vídeo)

GONZÁLEZ LAYA (Entrevista)

Madrid - González Laya: si no hay más unión en la UE, "nos convertiremos en vasallos" de EE.UU. Alicia García de Francisco

(Texto enviado a las 11:15 horas; 850 palabras) (Foto)

SUCESOS NAUFRAGIO

Madrid - El capitán del Villa de Pitanxo acude a la Audiencia Nacional tras ser enviado a juicio

(Texto enviado a las 13:00 horas; 380 palabras) (Foto) (Vídeo)

CÁRTEL JALISCO

Barcelona - Golpe al Cártel Jalisco: 13 detenidos con uno de los mayores alijos de metanfetamina

(Texto enviado a las 12:26 horas; 745 horas) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECLIPSE SOLAR

Madrid - ¿El Sol está enfadado o loco de amor? Así interpretaron los eclipses en el pasado. Caty Arévalo

(Texto enviado a las 09:30 horas; 970 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - ¿Cómo fotografiar y grabar el eclipse solar?: la clave es un filtro de al menos 16 pasos

(Texto enviado a las 09:30 horas; 725 palabras)

A Coruña - Los cruceros sumarán 25.000 personas a A Coruña por el eclipse, con impacto de 2 millones

(Texto enviado a las 10:06 horas; 655 palabras) (Foto)

CINE ESTRENOS (Entrevista)

Madrid - 'El último mono': Juan Dávila y Susana Abaitúa estrenan una comedia sobre la 'machosfera'. Marina Estévez Torreblanca

(Texto enviado a las 8:30 horas; 601 palabras) (Vídeo) (Audio)

PENDIENTES

CONGRESO ESPACIO

Oviedo - Oviedo acoge el congreso sobre el espacio 'The Many Pathways to Space', que contará con la participación de profesionales de la NASA y la Agencia Europea del Espacio (ESA).

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(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE A LAS 13:40 HORAS

POLÍTICA

20:30h.- Pollença (Mallorca).- HISTORIA REPÚBLICA.- El escritor Miquel Ángel Villena presenta su libro 'Republicanas' (Tusquets editors), acompañado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Plaza mayor, 10.

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CULTURA

16:00.- A Coruña.- UNIVERSIDAD CINE.- El director Óliver Laxe recibe el premio a la cinematografía que concede la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, cuyo rector, Ángel Pelayo, se lo entrega en la sede de A Coruña. C/San Francisco, 27.

20:00h.- La Unión (Murcia).- CANTE MINAS.- El Festival del Cante de las Minas entrega su Castillete de Oro al periodista madrileño Antonio Lucas y al grupo musical murciano Viva Suecia. Casa del Piñón. (Foto)

22:00h.- Medellín (Badajoz).- CULTURA TEATRO.- Representación de ‘Loa al divino Narciso’, de Sor Juana Inés de la Cruz, a cargo de la Fundación Tchyminigagua, compañía colombiana con más de cuarenta años de trayectoria. Teatro Romano

22:45h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- Representación de ‘Cómicos de Roma’, dentro de la programación de la 72 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Teatro Romano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EFE

edr/mcm

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