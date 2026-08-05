Temas del día de EFE España del jueves 6 de agosto de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta/Madrid- Al cumplirse una semana de la entrada masiva en Ceuta de personas procedentes de Marruecos, lo ocurrido sigue protagonizando el enfrentamiento político entre Gobierno y oposición mientras se avanza en la identificación de menores y la tramitación de peticiones de asilo.

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- El rey recibe en Palma al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

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LEY AMNISTÍA

Barcelona - Dos años después de entrar en vigor, y tras haber recibido el espaldarazo del Tribunal Constitucional y la justicia europea, los encausados por el procés que se han beneficiado de la amnistía superan los 400, la mayoría manifestantes y policías, aunque la ley sigue sin aplicarse a los líderes independentistas. Rossi García Ávila

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(Texto a las 7:00. 1.175 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8013517214 / 8013517575)

CENSO POBLACIÓN

Madrid - El INE da a conocer la Estadística Continua de población, que, según los datos del mes de abril, se situaba en 49.687.120 habitantes debido al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de las nacidas en España disminuyó.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023344326) (Infografía)

INCENDIOS FORESTALES

Madrid - Las tareas de extinción de los incendios aún activos avanzan positivamente y las comunidades autónomas afectadas preparan ya sus planes de recuperación, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que este fin de semana aumentará el riesgo de que se declaren nuevos fuegos.

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ANIVERSARIO BIESCAS (Crónica)

Huesca - Treinta años después de la riada que arrasó el camping Las Nieves en Biescas (Huesca) el 7 de agosto de 1996, que dejó 87 fallecidos y más de 180 heridos, las secuelas no solo se miden en cifras o en sentencias judiciales, sino en la manera de aprender a volver a vivir cuando se ha perdido todo. Pablo Alvira Fuertes

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(Texto a las 7:30. 1.075 palabras) (Foto) (Vídeo)

ECLIPSE SOLAR

Madrid - El asombro ante los eclipses se ha manifestado en los cuadros de Ribera, los frescos de la Biblioteca del Monasterio del Escorial, la música de Iron Maiden o las películas de Stanley Kubrick, que han representado simbólicamente estos fenómenos a los que la Biblia y la Odisea dieron un sentido profético. Marina Estévez Torreblanca

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(Texto a las 9:30. 1175 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8010268092, 8023643235)

Madrid - La necesidad de contar con gafas homologadas para observar el eclipse solar del próximo miércoles ha disparado la demanda de este producto que, además de ser distribuido de forma gratuita por numerosas administraciones y compañías, se comercializan a partir de un euro en ópticas, farmacias y grandes superficies.

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FESTIVAL SONORAMA

Aranda de Duero (Burgos) - Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, Nacho Vegas o Veintiuno son algunos de los artistas que actuarán este jueves noche en el Festival Sonarama Ribera de Aranda de Duero (Burgos) que tendrá durante la jornada de día sus conciertos por las calles de la localidad con epicentro de la mítica plaza del Trigo.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

12:00h.- Málaga.- PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, atiende a los medios de comunicación junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. (Texto)

11:00h.- Melilla.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Rueda de prensa del presidente de Vox Melilla, José Miguel Tasende, sobre la moción presentada en la Asamblea regional por la crisis migratoria en la ciudad autónoma. Asamblea.

18:00h.- Palma.- El rey recibe al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tras la crisis migratoria sufrida con la entrada de decenas de miles de personas de forma irregular desde Marruecos. Palacio de Marivent. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- El INE publica el Índice de producción Industrial de junio de 2026. (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

11:00h.- Madrid.- ECLIPSE SOLAR.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del Plan Estatal General de Protección Civil sobre el eclipse del 12 de agosto. C/Calle Quintiliano, 21

SOCIEDAD

Vitoria.- FIESTAS VITORIA.- Vitoria celebra la tercera jornada de las fiestas de La Blanca con un recuerdo a los Celedones de Oro fallecidos. (Texto) (Foto)

09:00h.- Madrid.- CENSO POBLACIÓN.- El INE publica la Estadística Continua de Población correspondiente a julio. (Texto)

10:00h.- Madrid.- ECLIPSE SOLAR.- El Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, preside la reunión telemática con representantes de entidades, organismos e instituciones relacionadas con la conservación y protección de espacios naturales para tratar la jornada del eclipse solar del próximo 12 de agosto.

10:30h.- Palma.- TURISMO MASIFICACIÓN.- Més per Mallorca presenta una iniciativa para reclamar una reducción de los vuelos en el aeropuerto de Palma. C/Isidoro Antillón, 9.

11:00h.- Bilbao.- FIESTAS BILBAO.- Presentación oficial de la pregonera y txupinera de la edición número 46 de Aste Nagusia, Onintza Enbeita y Ainhoa Urrejola. Ayuntamiento. (Texto) (Foto)

11:30h.- Quel (La Rioja).- TRADICIONES LA RIOJA.- Quel celebra la Fiesta del Pan y el Queso, en la que lanzan unos 2.500 bollos de pan y unos 50 kilos de queso, en recuerdo de la epidemia de peste de 1479. Ermita. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

12:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- SEISMOS TENERIFE.- El comité asesor del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA) se reúne para analizar la situación del sistema sismovolcánico de la isla de Tenerife tras los últimos enjambres sísmicos registrados. C/Bravo Murillo, 3. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

Cangas del Narcea (Asturias).- FESTIVAL PRESTOSO.- Cangas del Narcea acoge la novena edición del festival de música independiente Prestoso. Las Barzaniellas.

10:00h.- Santander.- SANTANDER ARTE.- Se inaugura la exposición 'Trazos con nombre propio', con la presencia de Isabel Villar y Sergio Sanz, dos de los artistas en los que se centra la muestra. Centro de Arte Faro de Cabo Mayor. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- La Unión (Murcia).- CANTE MINAS.- Segunda semifinal de los concursos del Festival del Cante de las Minas. Antiguo mercado público.

EFE

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