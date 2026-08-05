Tellado acusa al Gobierno de denegar el auxilio a Ceuta y le responsabiliza de 150 muertes

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San Sebastián, 5 ago (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho que será la Audiencia Nacional la que dilucide responsabilidades judiciales y penales sobre lo ocurrido en Ceuta, pero ha acusado al Gobierno de denegar el auxilio a una comunidad autónoma y le ha responsabilizado de una "avalancha" con 150 muertos.

Tellado ha hecho estas declaraciones este miércoles en un acto en San Sebastián en el que no ha hecho ninguna alusión al reparto de menores migrantes procedentes de Ceuta y ha centrado su discurso en la actitud "negligente" con la que, a su juicio, ha actuado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Sabía lo que iba a pasar y no hizo nada", ha reiterado.

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"Es imperdonable y es motivo de dimisión y de convocar elecciones", ha subrayado Tellado, quien ha vuelto a reclamar el cese de los ministros Fernando Grande-Markaska, José Manuel Albares y Margarita Robles por "no mover ni un dedo para reforzar la frontera española".

Ha afirmado que el Gobierno sabía que se estaba preparando una "invasión". "Lo sabía porque España cuenta unos servicios de inteligencia de primer nivel y estamos convencidos de que no fallaron y también lo advirtió el presidente de Ceuta", ha señalado.

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Ha denunciado que, a pesar de ello, el Ejecutivo dejó a "85.000 españoles que viven en Ceuta abandonados" y no hizo nada ante unos hechos que se "podían haber evitado" y que, según ha advertido, "podrían repetirse en cualquier momento".

Tras recordar que la Audiencia Nacional está investigando lo sucedido, Tellado se ha mostrado convencido de que es evidente que hubo por parte del Gobierno una denegación de auxilio a una comunidad autónoma ante una "avalancha" en la que han muerto unas 150 personas.

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Tellado ha exigido "responsabilidades políticas al Gobierno de Pedro Sánchez" que, en su opinión, "está acabado". "El país merece algo mejor", ha concluido. EFE

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