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Ramírez: "El objetivo claro de la UD Las Palmas es la permanencia, no vendamos motos"

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Teror (Gran Canaria), 5 ago (EFE).- El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha asegurado este miércoles que aunque el "deseo" es regresar a Primera División, el "objetivo claro" que se debe marcar inicialmente el equipo amarillo es la "permanencia" en LaLiga Hypermotion 2026-2027, que comenzará la próxima semana.

El dirigente isleño ha lanzado un mensaje de "prudencia y tranquilidad", argumentando que lo más importante es alcanzar "cuanto antes" la cifra de 50 puntos -el Cádiz logró la salvación la pasada campaña con 43 unidades-, para optar después a intentar cotas mayores.

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"El objetivo de un club profesional serio no puede ser el ascenso. Hay 22 equipos en esta categoría, dos no pueden ascender porque son filiales -Real Sociedad B y Celta Fortuna-, y los otros veinte luchamos por lo mismo. No se puede faltar al respeto a la competición, el objetivo claro es la permanencia", ha enfatizado Ramírez tras realizar la tradicional visita a la Virgen del Pino en Teror, Gran Canaria.

El presidente amarillo ha agregado que, "a partir de ahí, intentar meternos en 'play-off' y si estamos a tiempo, conseguir el ascenso directo, ese es el orden, no vendamos motos".

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Por otra parte, el máximo accionista de la UD Las Palmas ha informado de que la entidad ya cuenta con más de 22.000 abonados, y con esa cifra se sitúa actualmente en el tercer puesto de los clubes de Segunda División con más afiliados, tras los dos asturianos: el Real Sporting de Gijón y Real Oviedo. EFE

rg/cas/arh

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