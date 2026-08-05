Ocho de cada diez turistas han detectado barreras de accesibilidad durante sus viajes

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Madrid, 5 ago (EFE).- Ocho de cada diez personas han detectado barreras de accesibilidad durante sus viajes, una percepción que es mayor entre las personas con movilidad reducida, de hecho un 16 % descarta irse de vacaciones ante esos problemas, como encontrarse con tramos de escaleras, ascensores pequeños o puertas pesadas imposibles de abrir.

Son datos del informe 'Viajar con movilidad reducida' elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios, que analiza si las personas son capaces de percibir las barreras de accesibilidad a través de 2.300 encuestas, de las que más de un tercio convive con personas con movilidad reducida en su edificio.

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La accesibilidad es una realidad que casi nadie ignora -el 81 % declara observar dificultades de accesibilidad durante el viaje o en el destino-, pero la gran mayoría no es consciente de las dificultades que enfrentan las personas con problemas de movilidad reducida -así lo cree el 79 %-.

Cuando se pregunta en concreto a las personas con movilidad reducida si observan siempre esas barreras se triplica el porcentaje de la respuesta respecto a las que no la tienen.

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Por ello, el 16 % de los que tienen con movilidad reducida descarta irse de vacaciones.

Las barreras arquitectónicas limitan la posibilidad de ir de vacaciones a 2,4 millones de personas con movilidad reducida en España, recuerda el estudio.

Más de cuatro de cada cinco personas consultadas consideran insuficiente la oferta de turismo accesible disponible.

Los destinos urbanos son percibidos como los más accesibles con amplia diferencia, mientras que los destinos de naturaleza se consideran los menos accesibles.

La opinión de las personas con movilidad reducida respecto a la accesibilidad de los destinos es diferente: puntúan los destinos urbanos más bajo (con un 3,8 sobre 5) que quienes no la tienen (4,1) y otorgan algo más de peso a los destinos de naturaleza (2,1 las personas con movilidad reducida, 1,9 sin ella).

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El informe califica con una puntuación de 5,5 sobre 10 la accesibilidad de la oferta turística en España.

Los hoteles y hostales se sitúan como las opciones de alojamiento con mayores garantías de accesibilidad (3,59 sobre 4), seguido de los apartamentos turísticos (2,4) y las casas rurales y albergues (2,05) y los campings y bungalows (un 1,9).

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"Cada escalera, ascensor pequeño o puerta pesada pueden implicar que las vacaciones dejen de ser un momento de disfrute para convertirse en una constante carrera de obstáculos", destaca Cristina Pallàs, directora de la Fundación Mutua de Propietarios. EFE