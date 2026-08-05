Localizan en Ceuta migrantes ocultos en acantilados de difícil acceso

Guardar

Ceuta, 5 ago (EFE).- Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han localizado en Ceuta grupos de migrantes que no quieren volver a Marruecos y que se esconden en acantilados de difícil acceso.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los grupos que se esconden en estos lugares están compuestos por entre tres y cinco personas cada uno y en total la cifra se aproxima a una treintena de personas.

PUBLICIDAD

Se trata de zonas próximas al Recinto y al Sarchal, ambas en la bahía sur de la ciudad, a las cuales es muy difícil acceder por la vía terrestre.

Por esta circunstancia, los agentes están llevando a cabo varias batidas por los montes con el objetivo de localizar a estas personas para que retornen a su país de origen como lo han hecho 70.000 de las 72.000 personas que accedieron en la entrada masiva del pasado jueves.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, se ha advertido la presencia de numerosos migrantes que habían accedido al interior del cementerio musulmán de Sidi Embarek y que han sido retiradas del lugar por los agentes.

Estas personas, en un número próximo a las 25, habían accedido a estas instalaciones aprovechando la facilidad para acceder a su interior. EFE