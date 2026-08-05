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Lara Gut anuncia su retirada a los 35 años y tras una muy brillante carrera deportiva

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Redacción deportes, 5 ago (EFE).- La suiza Lara Gut-Behrami, una de las mejores esquiadoras alpinas de toda la historia, anunció este miércoles, a los 35 años, su retirada de la alta competición.

"A pesar de haber estado durante casi veinte años practicando deporte de alto nivel, a pesar de las caídas y de las lesiones, no tengo dolores recurrentes y no deseo tenerlos", explicó Gut, campeona olímpica, doble campeona mundial y doble ganadora de la Copa del Mundo -competición en la que sumó un total de 48 victorias-, según recogió la radio suiza SRF.

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El palmarés de Gut es impresionante: a sus 48 triunfos en la Copa del Mundo -24 en supergigante, trece en descenso, diez en gigante y uno en combinada-, cuya general ganó dos veces (2015-16 y 2023-24), la esquiadora de Sorengo (cantón de Tesino) añade siete pequeños Globos de Cristal: seis en el 'súper' y otro más en gigante.

Lara se proclamó campeona olímpica de supergigante en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, en los que también capturó bronce en el gigante; en una época en la que en su equipo de entrenadores estaba el español José Luis Alejo. Ocho años antes, en los Juegos de Sochi (Rusia), la muy versátil campeona suiza se había colgado al pecho el bronce en el descenso.

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Gut, casada desde hace ocho años con Valon Behrami, ex capitán de la selección suiza de fútbol, fue la más laureada en los Mundiales de Cortina d'Ampezzo (Italia) de 2021 -asimismo junto al andaluz Alejo- al capturar los títulos de supergigante y gigante; y añadirles la medalla de bronce en el descenso.

En total, Lara -que al principio de su carrera deportivo compartió no pocos entrenamientos con la andaluza María José Rienda, la española con más victorias en la Copa del Mundo (seis; todas en gigante) y la primera mujer que ocupó el cargo de Secretaria de Estado para el Deporte- capturó doce medallas en grandes eventos, de ellas nueve en Mundiales.

"Cuando Lara Gut tenía once años y yo ya estaba empezando a tener buenos resultados en la Copa del Mundo, ella ya entrenaba alguna vez con nosotros. Y cuando yo empecé a ganar carreras, también", había comentado Rienda en una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en Sierra Nevada (Granada) en marzo de 2024.

"Ella fue de las más jóvenes en debutar en la Copa del Mundo; y no quiero decir que haya sido cosa mía, ni mucho menos, pero empezó a entrenar con nosotros. Siempre se fijaba en muchísimos detalles. Tiene muchas cualidades. Ella siempre ha tenido claro cuál iba a ser su camino; y ahí está todo lo que ha logrado. Y me alegro mucho por ella", declaró a Efe, sobre Gut y en aquella ocasión, Rienda, en la actualidad directora de Actividades, Sostenibilidad y Relaciones de la citada estación andaluza.

La gran campeona helvética tenía previsto retirarse después de los pasados Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo, en primavera, pero su temporada olímpica terminó a las primeras de cambio. Gut sufrió una caída durante un entrenamiento de 'súper' en Copper Mountain (Colorado, Estados Unidos) a finales de noviembre, que le causó una grave lesión en la rodilla izquierda, la temible 'triada' (rotura de ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial y del menisco).

Inicialmente, la suiza dejó abierta la posibilidad de seguir compitiendo, especialmente si se tiene en cuenta que la próxima temporada los Mundiales se disputarán en Crans-Montana, en su país.

Sin embargo, este miércoles, Lara despejó las dudas al anunciar el final de su brillante carrera deportiva.

"He tenido la fortuna y el honor de haber podido vivir una carrera deportiva muy larga, de haber vivido mis sueños y de haber podido expresar mis deseos a través del esquí y de compartir este camino con personas extraordinarias", escribió Gut -que hace tiempo que cerró sus redes sociales- en una misiva del que se hizo eco la citada emisora suiza. EFE

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