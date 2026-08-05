La Policía identifica a 528 menores que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva

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Ceuta, 5 ago (EFE).- La Policía Nacional ha identificado a 528 menores de los que accedieron irregularmente a Ceuta el pasado jueves durante la entrada masiva por el espigón fronterizo protagonizada por más de 70.000 personas, y que permanecen en la ciudad.

En declaraciones a los periodistas, el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez, ha explicado este miércoles que se está priorizando la toma de datos sobre la identidad de estos menores, quienes han ingresado ya en los recursos de acogida del Gobierno ceutí.

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Pérez ha subrayado que "todavía hay menores por las calles", lo que supone una "gran preocupación" compartida con la Ciudad Autónoma, que es la competente en este área. EFE