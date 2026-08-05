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Justicia refuerza sus servicios en Ceuta con forenses, abogados de oficio y fiscales para gestionar la crisis migratoria

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El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha puesto en marcha durante la última semana un conjunto de medidas orientadas a "reforzar" sus servicios forenses y judiciales en Ceuta, con más personal y medios para resolver la crisis migratoria.

Unas medidas que se han implantado de forma escalonada y "conforme a las necesidades" y que, según ha trasladado este miércoles Justicia en un comunicado, se podrán ampliar o mantener "si la situación lo requiere".

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Para el desarrollo de las actuaciones de identificación y determinación de las causas y circunstancias de la muerte, el dispositivo ha contado con 19 profesionales. En concreto, nueve médicos forenses, seis técnicos de autopsia, dos profesionales del equipo técnico y dos profesionales de apoyo administrativo y de gestión.

De esta forma, el equipo de trabajo activado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Ceuta ha pasado de siete profesionales al inicio de la emergencia a 19, "incrementando su capacidad operativa en más de un 271 por ciento".

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PROFESIONALES DESPLAZADOS

Además del personal propio del IMLCF de Ceuta, Justicia ha incorporado profesionales desplazados desde los IMLCF de Cáceres, Valladolid y Salamanca, junto con personal de apoyo del Ministerio. Este último ha recordado que el pasado 31 de julio se desplazó a Ceuta la coordinadora de los IMLCF del Ministerio, Marta Grijalba.

Dicho personal de refuerzo desplazado será relevado en el día de hoy por dos médicos forenses y dos técnicos de autopsia de los IMLCF de Albacete y Toledo para "garantizar la continuidad del servicio", tal y como ha detallado el departamento que dirige el ministro Félix Bolaños.

Asimismo, el Ministerio ha autorizado el refuerzo temporal de dos plazas de tramitación procesal durante dos meses y una plaza de médico forense durante seis meses. "Estas medidas podrán ampliarse si la situación lo requiere", remarcan desde Justicia.

MÁS MEDIOS PARA LOS ÓRGANOS JUDICIALES

En el ámbito judicial, se han incorporado tres profesionales de refuerzo a la Fiscalía de Área de Ceuta: un gestor y dos tramitadores procesales. Su labor se centrará en los procedimientos relacionados con la determinación de edad de menores, los expedientes de protección, las medidas de guarda y tutela y otras actuaciones vinculadas a la crisis migratoria.

Justicia también ha dado instrucciones para ampliar el número de efectivos en el servicio de guardia "mientras se mantenga la situación excepcional" y ha establecido el procedimiento para certificar los servicios extraordinarios prestados.

Por último, el Ministerio ha autorizado la incorporación de cinco letrados más al turno de oficio especializado, "ante el aumento de las necesidades de asistencia jurídica". Del mismo modo, la Fiscalía General del Estado ha reforzado la Fiscalía de Área de Ceuta con la incorporación de tres fiscales sustitutos, autorizados el 31 de julio, para atender el aumento de procedimientos derivados de la emergencia en Ceuta.

"El Ministerio también ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial su total disposición a autorizar jueces de refuerzo si así se solicita por su parte", concluyen.

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EuropaPress

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