Jueves 6 de agosto de 2026

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Madrid, 5 ago (EFE).-

SOCIEDAD INMIGRACIÓN - Ceuta/Madrid- Al cumplirse una semana de la entrada masiva en Ceuta de personas procedentes de Marruecos, lo ocurrido sigue protagonizando el enfrentamiento político entre Gobierno y oposición mientras se avanza en la identificación de menores y la tramitación de peticiones de asilo.

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- El rey recibe en Palma al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

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PARTIDOS PSOE - Sevilla - La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, repasa la actualidad nacional en una entrevista con EFE en la que reitera su confianza en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero desde el respeto a la presunción de inocencia.

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ANIVERSARIO BIESCAS - Huesca - Treinta años después de la riada que arrasó el camping Las Nieves en Biescas (Huesca) el 7 de agosto de 1996, que dejó 87 fallecidos y más de 180 heridos, las secuelas no solo se miden en cifras o en sentencias judiciales, sino en la manera de aprender a volver a vivir cuando se ha perdido todo.

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VIOLENCIA MACHISTA - Llanes (Asturias) - Las instituciones convocan una concentración de condena por el asesinato machista de una guardia civil en Llanes, a la que asiste el presidente del Principado, Adrián Barbón.

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SEISMOS TENERIFE - Santa Cruz de Tenerife - El comité asesor del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA) se reúne para analizar la situación del sistema sismovolcánico de la isla de Tenerife tras los últimos enjambres sísmicos registrados.

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VIVIENDA METRO - San Fernando de Henares (Madrid) - Juan Sebastián Fernández y María del Puerto Sañudo viven con la angustia en el cuerpo desde que supieron que tendrían que abandonar su casa, ahora llena de cajas, sin la certeza de que podrán volver a ella. Son la cuarta vivienda desalojada en la calle Nazario Calonge de San Fernando de Henares, contigua a la zona cero de las afecciones de la línea 7B de Metro.

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TRASTORNO OBSESIVO - Santander - Al trastorno obsesivo compulsivo (TOC) se le considera un "trastorno joven" porque suele manifestarse en etapas tempranas de la vida, con una importante afección en el día a día de quienes lo padecen, que son conscientes de que las compulsiones que experimentan no son normales.

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VINO RIOJA - Aldeanueva de Ebro (La Rioja) - La bodega cooperativa 'Viñedos de Aldeanueva', situada en Aldeanueva de Ebro, inicia este jueves la vendimia en la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja con la recogida de uva blanca de la variedad tempranillo blanco, según informa a EFE su director general, Abel Torres.

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TRADICIONES LA RIOJA - Quel (La Rioja) - El municipio riojano de Quel celebra la Fiesta de Interés Turístico Nacional del pan y el queso, que data de 1479 y en la que lanzan unos 2.500 bollos de pan y unos 50 kilos de queso en recuerdo de cuando esta villa quedó mermada por una epidemia de peste.

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FESTIVAL SONORAMA - Aranda de Duero (Burgos) - Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, Nacho Vegas o Veintiuno son algunos de los artistas que actuarán este jueves noche en el Festival Sonarama Ribera de Aranda de Duero (Burgos) que tendrá durante la jornada de día sus conciertos por las calles de la localidad con epicentro de la mítica plaza del Trigo.

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PUERTO ARTE - Santander - La Autoridad Portuaria de Santander presenta las exposición 'Trazos con nombre propio', con obra de Isabel Villar, Sergio Sanz, y del artista fallecido en 2013 Eduardo Sanz.

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VELA COPA DEL REY MAPFRE - Palma - 44ª Copa del Rey-Mapfre, en Palma.

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SALUDOS EFE AUDIOVISUAL