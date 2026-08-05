Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Jueves 6 de agosto de 2026

Guardar

Madrid, 5 ago (EFE).-

SOCIEDAD INMIGRACIÓN - Ceuta/Madrid- Al cumplirse una semana de la entrada masiva en Ceuta de personas procedentes de Marruecos, lo ocurrido sigue protagonizando el enfrentamiento político entre Gobierno y oposición mientras se avanza en la identificación de menores y la tramitación de peticiones de asilo.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto)

- El rey recibe en Palma al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

(Vídeo) (Foto)

PARTIDOS PSOE - Sevilla - La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, repasa la actualidad nacional en una entrevista con EFE en la que reitera su confianza en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero desde el respeto a la presunción de inocencia.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ANIVERSARIO BIESCAS - Huesca - Treinta años después de la riada que arrasó el camping Las Nieves en Biescas (Huesca) el 7 de agosto de 1996, que dejó 87 fallecidos y más de 180 heridos, las secuelas no solo se miden en cifras o en sentencias judiciales, sino en la manera de aprender a volver a vivir cuando se ha perdido todo.

(Vídeo) (Foto)

VIOLENCIA MACHISTA - Llanes (Asturias) - Las instituciones convocan una concentración de condena por el asesinato machista de una guardia civil en Llanes, a la que asiste el presidente del Principado, Adrián Barbón.

(Vídeo) (Foto)

SEISMOS TENERIFE - Santa Cruz de Tenerife - El comité asesor del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA) se reúne para analizar la situación del sistema sismovolcánico de la isla de Tenerife tras los últimos enjambres sísmicos registrados.

(Vídeo) (Foto)

VIVIENDA METRO - San Fernando de Henares (Madrid) - Juan Sebastián Fernández y María del Puerto Sañudo viven con la angustia en el cuerpo desde que supieron que tendrían que abandonar su casa, ahora llena de cajas, sin la certeza de que podrán volver a ella. Son la cuarta vivienda desalojada en la calle Nazario Calonge de San Fernando de Henares, contigua a la zona cero de las afecciones de la línea 7B de Metro.

(Vídeo) (Foto)

TRASTORNO OBSESIVO - Santander - Al trastorno obsesivo compulsivo (TOC) se le considera un "trastorno joven" porque suele manifestarse en etapas tempranas de la vida, con una importante afección en el día a día de quienes lo padecen, que son conscientes de que las compulsiones que experimentan no son normales.

(Vídeo) (Foto)

VINO RIOJA - Aldeanueva de Ebro (La Rioja) - La bodega cooperativa 'Viñedos de Aldeanueva', situada en Aldeanueva de Ebro, inicia este jueves la vendimia en la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja con la recogida de uva blanca de la variedad tempranillo blanco, según informa a EFE su director general, Abel Torres.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

TRADICIONES LA RIOJA - Quel (La Rioja) - El municipio riojano de Quel celebra la Fiesta de Interés Turístico Nacional del pan y el queso, que data de 1479 y en la que lanzan unos 2.500 bollos de pan y unos 50 kilos de queso en recuerdo de cuando esta villa quedó mermada por una epidemia de peste.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

FESTIVAL SONORAMA - Aranda de Duero (Burgos) - Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, Nacho Vegas o Veintiuno son algunos de los artistas que actuarán este jueves noche en el Festival Sonarama Ribera de Aranda de Duero (Burgos) que tendrá durante la jornada de día sus conciertos por las calles de la localidad con epicentro de la mítica plaza del Trigo.

(Vídeo) (Foto)

PUERTO ARTE - Santander - La Autoridad Portuaria de Santander presenta las exposición 'Trazos con nombre propio', con obra de Isabel Villar, Sergio Sanz, y del artista fallecido en 2013 Eduardo Sanz.

(Vídeo) (Foto)

VELA COPA DEL REY MAPFRE - Palma - 44ª Copa del Rey-Mapfre, en Palma.

(Vídeo) (Foto)

SALUDOS EFE AUDIOVISUAL

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salsa de calabacín: una receta ligera y fácil de preparar para acompañar tus comidas

Ideal para dipear o mejorar tus platos favoritos

Salsa de calabacín: una receta ligera y fácil de preparar para acompañar tus comidas

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Felipe VI recibirá este jueves en Marivent al presidente de Ceuta, una semana después de la entrada masiva de migrantes

Según ha informado la IML de Ceuta en un comunicado, los médicos forenses han hecho 77 autopsias, de las que se ha identificado a dos personas de las que fallecieron durante la entrada masiva de más de 70.000 personas el pasado jueves

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Felipe VI recibirá este jueves en Marivent al presidente de Ceuta, una semana después de la entrada masiva de migrantes

Una mujer muere apuñalada presuntamente por su pareja en un centro comercial de Murcia: la Policía Nacional busca al agresor tras darse a la fuga

La víctima, de 44 años, fue hallada sin vida en la trastienda de un negocio

Una mujer muere apuñalada presuntamente por su pareja en un centro comercial de Murcia: la Policía Nacional busca al agresor tras darse a la fuga

La actriz Cristina Castaño critica al SEPE por no poder pedir una cita: “No es normal que el derecho a prestación se vea impedido por un sistema al que es imposible acceder”

La intérprete denuncia que lleva una semana intentando conseguir una cita previa con el organismo sin éxito

La actriz Cristina Castaño critica al SEPE por no poder pedir una cita: “No es normal que el derecho a prestación se vea impedido por un sistema al que es imposible acceder”

El túnel ferroviario entre Lyon y Turín afronta su apertura en 2033 tras 23 años de obras y con la financiación de los accesos aún sin cerrar

El proyecto prevé retirar un millón de camiones al año de las carreteras alpinas, pero la conexión con la red francesa sigue siendo la gran incógnita

El túnel ferroviario entre Lyon y Turín afronta su apertura en 2033 tras 23 años de obras y con la financiación de los accesos aún sin cerrar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Felipe VI recibirá este jueves en Marivent al presidente de Ceuta, una semana después de la entrada masiva de migrantes

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Felipe VI recibirá este jueves en Marivent al presidente de Ceuta, una semana después de la entrada masiva de migrantes

Asesinada a tiros una guardia civil en el cuartel de Llanes (Asturias) a manos de su expareja, también agente: el agresor termina falleciendo también por los disparos

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta

La Guardia Civil tendrá que dar explicaciones ante la jueza María Tardón por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta

Ceuta da cifras superiores a las del Gobierno y pide “auxilio” mientras niega la colaboración de Marruecos, que “no es un país fiable” y “no reconoce la soberanía” española

ECONOMÍA

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España produce tanta energía solar que hunde sus precios: ahora los inversores intentan vender sus plantas con grandes descuentos

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

DEPORTES

Las izquierdas de España y Portugal piden no organizar el Mundial 2030 con Marruecos: “El fútbol no puede servir para blanquear”

Las izquierdas de España y Portugal piden no organizar el Mundial 2030 con Marruecos: “El fútbol no puede servir para blanquear”

La cifra que Fernando Alonso pide por renovar: el piloto querría continuar hasta 2028

De Rafa Mir a Robinho: los futbolistas que salieron del país donde jugaban con juicios pendientes por agresión sexual

La policía de Escocia investiga la desaparición de cinco boxeadores tras los Juegos de la Commonwealth

El extraño fichaje de Saba Sazonov: dos minutos jugados en dos temporadas, promesa de Georgia y apuesta de Bordalás