Guía para viajar con derechos durante las vacaciones

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Madrid, 5 ago (EFE).- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha lanzado la campaña "Este verano, viaja con derechos" para recordar al consumidor sus derechos a la hora de contratar un servicio vacacional y las pautas para hacer las reclamaciones.

Antes de contratar:

- Comprobar que quedan claros los datos de la persona o empresa con la que contratas y las condiciones del precio ofertado.

- Verificar la política de pago, cancelación, devolución y modificaciones

- Solicitar un desglose final en el que se detallen todos los precios, tasas, costes de gestión y descuentos.

- Buscar reseñas o referencias para garantizar la veracidad de la oferta o del servicio.

Si durante el trayecto hay incidencias:

- Si el avión se retrasa, cancela o se deniega el embarque al pasajero, así como si se pierde o daña el equipaje, el pasajero tiene derecho al reembolso del billete y/o a la compensación según los casos correspondientes. Las reclamaciones se hacen ante la compañía y si no satisface la respuesta ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

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- En los retrasos de trenes de más de 1 hora, la pérdida del enlace o la cancelación se tiene derecho a recibir atención durante la espera y reembolso o transporte alternativo hasta tu destino. La reclamación se efectúa ante la compañía y ante la Junta Arbitral de Transportes de tu lugar de residencia, en segunda instancia.

- En caso de retraso de un autobús superior a dos horas, el pasajero debe recibir un reembolso, un transporte alternativo hasta el destino o, en caso de no ofrecer al viajero ninguna de esas opciones, una indemnización de hasta el 50 % del precio del billete.

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En los hoteles y los alojamientos turísticos:

- Si el cobro es mayor, la habitación contratada no está disponible o el alojamiento no cumple con lo contratado, el cliente podrá solicitar un reembolso.

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- En los viajes que combinan, al menos, dos servicios a un precio global y para estancias de más de 24 horas, se dan condiciones de especial protección y hay que contactar con el organizador y guardar comprobantes de cualquier causa reclamable. EFE