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FIFA dice que "es falso y engañoso" afirmar que FIFA haya prometido final del Mundial 2030

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Madrid, 5 ago (EFE).- La FIFA afirmó a EFE este miércoles que "es falso y engañoso" afirmar que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, haya hecho promesa alguna en relación con la sede de la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2030. La FIFA tomará una decisión a su debido tiempo". EFE

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