FIFA dice que "es falso y engañoso" afirmar que FIFA haya prometido final del Mundial 2030

Madrid, 5 ago (EFE).- La FIFA afirmó a EFE este miércoles que "es falso y engañoso" afirmar que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, haya hecho promesa alguna en relación con la sede de la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2030. La FIFA tomará una decisión a su debido tiempo". EFE

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Felipe VI recibirá este jueves en Marivent al presidente de Ceuta, una semana después de la entrada masiva de migrantes Según ha informado la IML de Ceuta en un comunicado, los médicos forenses han hecho 77 autopsias, de las que se ha identificado a dos personas de las que fallecieron durante la entrada masiva de más de 70.000 personas el pasado jueves

El túnel ferroviario entre Lyon y Turín afronta su apertura en 2033 tras 23 años de obras y con la financiación de los accesos aún sin cerrar El proyecto prevé retirar un millón de camiones al año de las carreteras alpinas, pero la conexión con la red francesa sigue siendo la gran incógnita

Fran Sánchez, psicólogo: “Uno de los mayores venenos para una relación son las promesas de cambio incumplidas” El experto analiza cómo este comportamiento puede dar lugar a grandes problemas dentro de una pareja

Los expertos coinciden en que caminar 10.000 pasos es más efectivo cuando aumentas el ritmo y lo combinas con ejercicios de fuerza Las caminatas pueden convertirse en una herramienta más eficaz para la salud cuando incorporan intensidad y desniveles