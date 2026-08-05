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Madrid, 05 ago (EFE).- España envió por primera vez más paquetes que cartas en 2025 tras alcanzar los 1.335 millones de envíos y un alza del 10 %, según ha detallado este miércoles la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un comunicado.

En este periodo, el formato tradicional (cartas, postales, notificaciones y publicidad) cayó un 8 %, hasta los 1.164 millones.

Los envíos de paquetes crecieron un 148 % con respecto a 2018, mientras que el de cartas se redujo a la mitad.

La paquetería obtuvo 7.325 millones de ingresos, un 10 % más que el año pasado, frente a los 1.146 millones del sector postal tradicional, que suponen un incremento interanual del 3 %,

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En concreto, dos de cada tres envíos de mensajería y paquetería fueron paquetes de poco peso (hasta 2 kg), y casi 8 de cada 10 envíos tradicionales fueron cartas ordinarias o tarjetas postales.

Las administraciones públicas, según se ha indicado, realizaron el 30 % del total de los envíos postales tradicionales.

Correos presentó una cuota del 84 % en el sector postal tradicional y del 16 % en paquetería, mientras que las compañías inscritas en el registro de operadores postales pasaron de 1.765 a 4.565 en los últimos diez años impulsados por la paquetería del comercio electrónico.

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La CNMC ha apuntado que solo el 10 % recibió paquetes no vinculados al comercio electrónico y el 61,2 % recibió al menos un envío derivado de una compra online (hace diez años era el 29 %).

Asimismo, ha asegurado que solo el 14 % de los ciudadanos envió cartas, el 43 % las recibió de empresas o suministradores y el 43 % recibió notificaciones administrativas.

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El 86 % de los paquetes se entregó en el domicilio del destinatario, seguido de los puntos de conveniencia (9 %) y las taquillas autoservicio (3 %). EFE