Esclarecidos 33 delitos en cinco provincias y detenido el autor de todos ellos en Zamora

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Zamora, 5 ago (EFE).- La Guardia Civil de Zamora ha esclarecido 33 delitos, en su mayoría robos, cometidos en las provincias de Zamora, Salamanca, Madrid, Cuenca y Toledo, y ha atribuido todos ellos a la misma persona, un hombre que ya ha sido detenido en Toro (Zamora) como supuesto autor de esos hechos delictivos.

Al detenido se le imputan delitos de robo con fuerza, robo con violencia e intimidación, robo de uso de vehículo, hurto, daños, falsedad documental, atentado a agente de la autoridad, un delito contra la intimidad y otro contra la seguridad, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

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El detenido ya ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Toro, aunque la investigación sigue abierta y no se descarta que puedan producirse otras detenciones.

El esclarecimiento de estos casos ha sido posible gracias a la investigación de un robo con fuerza cometido el pasado mes de marzo en una tienda de informática de Toro, en el que los autores, tras forzar la puerta y acceder al interior, sustrajeron diversos efectos y después huyeron en un vehículo que previamente había sido sustraído en Salamanca.

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Las gestiones de los investigadores permitieron determinar que el vehículo utilizado por los autores de ese robo se había usado también en otro robo con fuerza cometido esa misma noche en una fábrica de jamones de la provincia de Salamanca.

Uno de los autores de esos robos se relacionó también con otro robo cometido en abril del año 2025, en el que varias personas encapuchadas habrían seguido desde Madrid a un empresario para asaltarlo en la Autovía del Duero (A-11) en la provincia de Zamora y sustraerle un bolso con siete mil euros en metálico tras amenazar a los ocupantes del vehículo con un cuchillo de grandes dimensiones y un bate de béisbol.

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Ese mismo autor es al que se le imputaron el resto de delitos cometidos hasta en cinco provincias por los que está investigado. EFE

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