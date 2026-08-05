El rey recibirá este jueves al presidente de Ceuta en Palma

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Palma, 5 ago (EFE).- Felipe VI recibirá este jueves al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el palacio de Marivent, en Palma, para analizar la crisis migratoria que ha sufrido la ciudad autónoma.

Según ha informado este miércoles la Casa Real, la reunión se desarrollará a las seis de la tarde, pocas horas antes de que el jefe del Estado inicie su viaje a Colombia para la toma de posesión del nuevo presidente.

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El rey ha seguido durante estos días con preocupación la situación vivida en Ceuta y ha mantenido conversaciones telefónicas con su presidente.

El pasado 1 de agosto expresó además su "preocupación e indignación" por los "graves" acontecimientos ocurridos en Ceuta, y también en Melilla.

En un comunicado difundido por Casa Real, el monarca señaló que el Estado debía velar por la seguridad de las ciudades autónomas y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.

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En este sentido, el rey subrayó la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitan "de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España", y agregó: "El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos, que además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas, vuelvan a repetirse".

Desde el inicio de la crisis Felipe VI se ha mantenido en contacto tanto con los presidentes de las dos ciudades autónomas, como con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

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A todos ellos, ha explicado Zarzuela, les ha transmitido "palabras de ánimo y firmeza". EFE