El burgalés Rodrigo Álvarez prepara batalla por ganar la montaña

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Burgos, 5 ago (EFE).- El burgalés Rodrigo Álvarez (Burgos Burpellet BH), nuevo líder de la clasificación de la montaña de la Vuelta a Burgos, aseguró este miércoles que el objetivo de la escapada era "dar visibilidad al equipo" y aprovechar la oportunidad para sumar puntos en la montaña.

"Queríamos entrar en la escapada. Al principio hubo que pelear un poco, pero luego nos dejaron marchar. Después fue el típico pulso entre la fuga y el pelotón hasta que nos alcanzaron en Valmala", explicó el ciclista tras la segunda etapa.

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Álvarez fue uno de los cinco corredores que protagonizaron la fuga del día y coronó en primera posición el Alto de La Yesera, lo que le permitió enfundarse el jersey de mejor escalador.

"Ya que estábamos en la escapada, intentamos puntuar para conseguir el liderato de la montaña y lo hemos logrado. Estoy contento con el trabajo realizado", señaló.

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Sobre la tercera etapa, con final en el Balneario de Corconte y siete puertos de montaña, entre ellos el del Escudo, de categoría especial, el burgalés cree que será decisiva para la clasificación general.

"Para mí es la etapa reina. Con el Escudo tan cerca de meta puede marcar quiénes van a luchar por la general. Además, será la primera vez que la carrera pase por allí, así que será un día muy bonito", afirmó.

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Respecto a los objetivos del Burgos Burpellet BH, Álvarez avanzó que el equipo volverá a buscar protagonismo.

"Tenemos escaladores para hacerlo bien, pero sobre todo intentaremos volver a meternos en la escapada y seguir dando visibilidad al equipo", concluyó. EFE

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