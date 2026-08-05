Doce años y ocho meses para una acusada de trata y 7 años y medio para otro procesado

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Valladolid, 5 ago (EFE).- La Audiencia Provincial de Valladolid ha impuesto penas que suman doce años y ocho meses de cárcel a una mujer y siete años y medio a un hombre, ambos procesados en un juicio por trata de seres humanos cometido al captar a mujeres en Paraguay para ser prostituidas en España.

La resolución ha condenado en concreto a la acusada a dos años y seis meses por cada uno de los dos delitos de prostitución coactiva por los que fue encausada, dos años y dos meses por aprovechamiento de la prostitución ajena, tres años y seis meses por tráfico de drogas de sustancias que causan grave daño a la salud y dos años por un delito de grupo criminal.

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El tribunal ha impuesto al procesado tres años y seis meses por un delito de tráfico de drogas de sustancias que causan grave daño a la salud, tres años por blanqueo de capitales y un año por un delito de grupo criminal.

La sentencia, facilitada por fuentes del TSJCyL y que ha absuelto a otras dos personas que habían sido acusadas, establece como hechos probados que las mujeres prostituidas en un piso en Valladolid, desde fecha no concretada pero en todo caso antes de noviembre de 2022, eran captadas por una persona declarada en rebeldía en este procedimiento en Paraguay.

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Las víctimas estaban en una situación vulnerable dada su situación económica, al carecer de recursos o disponer de escasos medios, de lo cual se aprovechaba la persona declarada rebelde, quien ofrecía a tales mujeres la oportunidad de venir a España para ser prostituidas.

Las mujeres traídas desde Paraguay generalmente sabían que venían a prostituirse a España, si bien no se les informaba de las condiciones, que incluían estar disponible las veinticuatro horas y poder salir solo una hora y media al día, previa petición de permiso.

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Las víctimas no percibían dinero hasta que habían saldado la deuda generada por el viaje a España desde Paraguay y otros gastos y, hasta entonces, recibían lo mínimo imprescindible para comprar el sustento.

La persona declarada rebelde y los dos encausados que han sido condenados, de común acuerdo, se concertaron para distribuir droga, especialmente cocaína, entre los hombres que acudían al piso en el que se encontraban las mujeres prostituidas, un acuerdo que tuvo lugar en fecha no determinada pero que se mantuvo hasta noviembre de 2022.

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Durante el juicio, que concluyó el pasado 26 de junio, el fiscal mantuvo la petición de penas que oscilaban entre veinticuatro años, la más elevada, y ocho años, la menor, mientas las defensas de los cuatro procesados reclamaron la absolución. EFE