Diputado PP critica que Sánchez tenga recursos "ilimitados" para su seguridad y para España "siempre faltan medios"

El presidente del Partido Popular (PP) de Gran Canaria y diputado nacional, Carlos Sánchez, ha criticado este miércoles que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, cuando se trata de garantizar su propia seguridad "los recursos son prácticamente ilimitados", sin embargo cuando "lo que está en juego es proteger la soberanía nacional siempre faltan medios, efectivos y voluntad política".
El diputado del PP, que también ejerce como portavoz adjunto de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, se ha referido al "amplio" dispositivo de seguridad desplegado alrededor de la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, que incluye un perímetro marítimo restringido de 670.000 metros cuadrados, "una superficie equivalente a cerca de un centenar de campos de fútbol, además de patrulleras, controles terrestres y un importante operativo policial".
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En este sentido, ha subrayado que "resulta llamativo" que el Gobierno sea capaz de establecer un "cordón de semejantes dimensiones para proteger las vacaciones del presidente, mientras sigue negándose a reforzar de verdad los medios materiales y humanos que necesitan quienes cada día defienden" las fronteras frente a una presión migratoria "sin precedentes", según ha informado el PP de Gran Canaria en nota de prensa.
Añade que parece que el "exceso de celo está más orientado a impedir" que se difunda una fotografía del presidente "disfrutando de sus vacaciones en Lanzarote mientras Ceuta atraviesa una gravísima" crisis migratoria.
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Además Carlos Sánchez ha indicado que establecer un perímetro de exclusión marítima de "semejante extensión no es una cuestión menor" en una isla como Lanzarote, afirmando que "condiciona" en pleno verano "la navegación, las actividades náuticas y los usos habituales" del litoral por parte de residentes y visitantes.
Asimismo el presidente del PP de Gran Canaria ha lamentado que Pedro Sánchez "solo se acuerde de Canarias para descansar", ya que ha subrayado que cuando el archipiélago "ha necesitado al presidente del Gobierno, nunca ha estado".
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Así ha citado que "no estuvo cuando el muelle de Arguineguín se convirtió en el símbolo del colapso migratorio que avergonzó a toda Europa", además de "no" estar cuando las administraciones "soportaban en solitario la mayor presión migratoria" de la historia reciente, y, dijo, "no estuvo cuando reclamábamos más policías, más guardias civiles, más medios y una política migratoria seria."
Al respecto, ha indicado que Las Palmas de Gran Canaria "continúa soportando buena parte del peso" de esa crisis, ya que se mantienen "todavía operativos" los centros de acogida temporal de inmigrantes en el antiguo acuartelamiento 'Canarias 50' y de El Lasso, además del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, instalaciones que "siguen reflejando que las consecuencias de la crisis migratoria siguen muy presentes" en Canarias.
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"Los canarios sabemos perfectamente lo que significa sentirse abandonados por Pedro Sánchez. Lo vivimos cuando Arguineguín colapsó y lo seguimos viviendo hoy mientras nuestras islas continúan soportando una presión migratoria permanente", apuntilló Carlos Sánchez.
Por ello, ha añadido, resulta "difícilmente comprensible" que el Gobierno de España "despliegue todos los recursos necesarios para proteger el descanso" del presidente mientras "continúa rechazando reforzar de forma estable" los dispositivos de vigilancia, rescate y control fronterizo en los territorios que constituyen la frontera sur de Europa.
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"Si el Gobierno dispone de patrulleras, efectivos y medios suficientes para blindar las vacaciones del presidente, también debería tenerlos para proteger las fronteras de España y respaldar a quienes trabajan cada día defendiendo la seguridad de todos los españoles", apostilló.
Por último, ha pedido al Gobierno central que "deje de tratar al archipiélago como un destino vacacional y empiece a considerarlo una prioridad" de Estado por su condición de frontera exterior de España y de la Unión Europea.
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