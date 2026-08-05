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Cronología de una candidatura y una final sin sede definitiva

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Madrid, 5 ago (EFE).- La organización del Mundial de fútbol de 2030, el torneo del centenario, que se disputará por primera vez en tres continentes, atraviesa su fase más delicada desde que España y Portugal sellaran su proyecto conjunto hace más de cinco años.

La candidatura del Mundial 2030 nació como una apuesta Ibérica de España y Portugal y ha mutado varias veces de fisonomía hasta llegar este miércoles a la incertidumbre por conocer si España o Marruecos albergarán la final del torneo.

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Esta es la cronología de la candidatura y sus tres momentos clave:

.1. El origen ibérico y el giro ucraniano

La candidatura ibérica arrancó bajo la presidencia de Luis Rubiales en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que junto a la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), oficializó en junio de 2021 una candidatura conjunta con el respaldo de sus jefaturas de Estado y Gobierno.

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En octubre de 2022, en plena invasión rusa, ambas federaciones dieron un giro simbólico: incorporaron a Ucrania como tercer socio, en un acto celebrado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza). Rubiales llegó a proclamar entonces que la candidatura había dejado de ser ibérica para convertirse en europea, y subrayó que el fútbol debía servir también para hacer el bien.

La propuesta contaba con el visto bueno del presidente Volodímir Zelenski y de los gobiernos español y portugués, y preveía que Kiev acogiera incluso al menos un grupo del torneo.

.2. De Ucrania a Marruecos

El proyecto ucraniano se desinfló pocos meses después por la situación bélica del país. Además, la suspensión cautelar del presidente de la federación ucraniana, Andriy Pavelko, investigado por fraude y blanqueo de capitales, dejó a la candidatura sin uno de sus socios en un momento delicado.

España y Portugal iniciaron entonces contactos con Marruecos, que estudiaba presentarse en solitario tras haber quedado fuera de la puja por el Mundial de 2026. El 14 de marzo de 2023, el ministro marroquí de Deportes, Chakib Benmoussa, confirmó en el Congreso de la FIFA, celebrado en Ruanda, la incorporación de su país citando una carta del rey Mohamed VI.

El Consejo de la FIFA ratificó en octubre de ese mismo año por unanimidad que la candidatura ibero-marroquí sería la única aspirante a organizar la edición número 24 del torneo, que se completa además con tres partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay para conmemorar el centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en 1930.

La sede definitiva y el calendario oficial del Mundial 2030 fueron ratificados por la FIFA en su Congreso Extraordinario de diciembre de 2024. Las sedes se repartieron entre los tres coanfitriones principales (España, Marruecos y Portugal), mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán tres partidos inaugurales conmemorativos.

.3. La disputa por la final

FIFA negó hoy que hubiese ya asignado la final del Mundial 2030. Un comité de crisis, celebrado en Rabat, para estudiar las consecuencias del no de UEFA y otros países a privatizar el Mundial, a propuesta de Gianni Infantino, coincidió en paralelo con varias. The Times publicó que Infantino había ofrecido a Marruecos organizar la final en Casablanca, en su nuevo estadio. FIFA, al acabar la reunión, negó el hecho y emplazó más adelante a designar la sede.

Infantino afronta además su propia reelección, prevista para marzo de 2027 en un Congreso que se celebrará en Rabat. EFE

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