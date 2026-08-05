Cataluña estrena un vehículo para garantizar la comunicación en situaciones de emergencia

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Barcelona, 5 ago (EFE).- Cataluña estrena un vehículo multioperador que garantiza provisionalmente y en zonas concretas las comunicaciones entre ciudadanía y servicios de emergencia en situaciones como incendios forestales o episodios meteorológicos extremos que puedan dañar infraestructuras de telecomunicaciones existentes.

"La comunicación es esencial en situaciones de emergencia", ha señalado este miércoles el Secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat, Albert Tort, en la presentación del vehículo, que contribuirá a mantener o restablecer la cobertura móvil para que la población pueda comunicarse y recibir avisos oficiales.

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Con un radio de actuación de entre 10 y 20 kilómetros, 48 horas de autosuficiencia y capacidad de desplazarse en entornos rurales, el sistema está preparado para que las principales operadoras puedan ofrecer servicio simultáneo y aportar temporalmente servicios de voz y datos con autonomía energética.

La iniciativa, pionera a nivel estatal, se enmarca en el conjunto de medidas impulsadas por el gobierno de la Generalitat a raíz de la apagada eléctrica de abril de 2025 y va especialmente dirigida a aquellas áreas donde la continuidad de las comunicaciones es más vulnerable en situaciones inesperadas.

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"En una emergencia, buscamos la coordinación de los servicios esenciales y de su comunicación con la población, que es lo que conseguimos con esta herramienta”, ha explicado la subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, sobre el vehículo, que permitirá que la ciudadanía reciba avisos como los Es-Alert.

La unidad, desarrollada por Telefónica, opera como una antena móvil desplegable preparada para dar servicio a usuarios de distintas operadoras como Vodafone o MasOrange, colaboradoras del proyecto, incluyendo conexión de 4G y 5G.

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"La antena tiene un efecto de repetidor y ofrecerá conectividad conectándose a alguna torre que continúe operativa o, si no es el caso, a un satélite mediante la tecnología Starlink", ha detallado Tort.

El vehículo se plantea también como un recurso más a activar ante determinados planes de protección civil, de manera que pueda avanzar su desplazamiento hacia zonas donde se prevea una situación crítica y garantizar sus comunicaciones de forma anticipada.

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Con una inversión inicial de 422.500 euros para su despliegue durante la temporada de verano, la previsión es que esta primera unidad móvil esté disponible para operar durante todo el año y, en función de sus requerimientos, valorar “redimensionar” el servicio de cara al futuro, ha avanzado el Secretario de Telecomunicaciones.

El presupuesto incluye el servicio integral, el suministro de un grupo electrógeno para garantizar la autonomía energética y los servicios asociados de movilización, despliegue, operación y monitoreo continuado. EFE

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(vídeo)