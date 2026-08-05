Aragón cumplirá la ley pero recurrirá el reparto de menores migrantes que considere ilegal

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Zaragoza, 5 ago (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha asegurado este miércoles que el ejecutivo autonómico cumplirá la ley si finalmente se impone un reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, aunque ha advertido de que recurrirá por todas las vías legales cualquier decisión que considere contraria a derecho.

En declaraciones a los medios, Vaquero ha explicado que el ejecutivo aragonés no ha recibido "ninguna comunicación" oficial del Gobierno de España sobre un posible reparto de los menores sin acompañamiento desde Ceuta tras la llegada de miles de migrantes el pasado 30 de julio.

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La vicepresidenta ha criticado que el gobierno central pretenda "solucionar repartiendo responsabilidades a todas las comunidades autónomas" una situación que, ha insistido, ha provocado con su gestión.

Vaquero ha recordado que el sistema aragonés de protección de menores ha llegado a estar "sobrepasado en un 200 % de su capacidad" pero, preguntada por la posibilidad de que el reparto sea obligatorio, ha subrayado que "el Gobierno de Aragón siempre va a cumplir la ley".

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No obstante ha recordado que el acuerdo de gobierno entre PP y Vox incluye utilizar "todos los instrumentos políticos, jurídicos y legales" para defender las competencias de la comunidad y la capacidad de sus servicios públicos.

Asimismo, ha afirmado que el ejecutivo autonómico no puede "resignarse" a que "el fracaso del Gobierno de España repercuta, una vez más, perjudicialmente", en Aragón y ha defendido el derecho de la comunidad a recurrir cualquier decisión que considere lesiva.

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Y por ello, ha asegurado que el ejecutivo aragonés seguirá acudiendo a la Justicia para defender sus competencias, al considerar que el de España utiliza a "las personas más vulnerables, como son los migrantes, como si fueran mercancía" para generar confrontación política. EFE