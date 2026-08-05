Acuerdo de España, Rumanía y Bulgaria para cruzar fronteras en misiones de policía aérea

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Madrid, 5 ago (EFE).- España, Bulgaria y Rumanía han firmado un acuerdo que permite que los aviones de combate del Destacamento Aéreo Táctico (DAT) "Paznic", desplegados en territorio rumano, puedan realizar operaciones de policía aérea también en el espacio búlgaro "en caso de ser necesario".

Es la primera vez que se firma un acuerdo de este tipo en el marco del Sistema Integrado de Defensa Aérea y de Misiles de la OTAN (NATINAMDS), según explica el Ministerio de Defensa en un comunicado, y coincide con el despliegue del destacamento español, que ha asumido formalmente la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN en Rumanía.

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De esta manera, los pilotos españoles "reforzarán la disuasión aliada, protegerán la integridad del espacio aéreo de la Alianza y contribuirán a la estabilidad en el flanco este", en una región de especial relevancia estratégica para la seguridad euroatlántica.

Esta medida, que permite estas operaciones aéreas transfronterizas, se adopta en un momento de "especial tensión" en la zona después de que drones rusos violaran el espacio aéreo de Rumanía en julio, lo que activó la respuesta de los medios de defensa aérea rumanos, que derribaron tres aparatos, y de la Alianza.

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El destacamento "Paznic" cuenta para su misión, entre otras , con siete cazas F-18, un avión A400M de reabastecimiento en vuelo y un equipo TACP de control aéreo táctico avanzado, a los que se unirán más adelante tres helicópteros NH-90. EFE