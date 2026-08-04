Yolanda Díaz califica de "buena noticia" los últimos datos de paro y afiliación de julio

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Madrid, 4 ago (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha considerado que los últimos datos de paro y afiliación son una "buena noticia para el país", aunque ha insistido en que el Gobierno va a seguir impulsando "políticas que mejoren la vida de la gente trabajadora".

En su cuenta de BlueSky, la ministra explicado este martes que el aumento del paro en julio es "inusual" y "se debe, principalmente, al proceso de regularización por el que a muchas personas migrantes se les han reconocido derechos".

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Así lo ha indicado después de conocer los datos de afiliación a la Seguridad Social, que el pasado mes marcó un nuevo máximo histórico al alcanzar una media de 22.508.065 ocupados, impulsada por el empleo extranjero tras la regularización extraordinaria, que a su vez contribuyó a elevar el paro registrado en ese mes en 19.517 personas.

"A pesar de este leve aumento de los datos de desempleo, en términos totales tenemos la cifra más baja de un mes de julio desde 2007: 2.311.499. Además, celebramos que la tasa de paro baja del 10 % por primera vez en el segundo trimestre también desde 2007", ha añadido Yolanda Díaz.

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Respecto al paro juvenil, la vicepresidenta segunda insiste en que vuelve a marcar un mínimo histórico, al situarse en 159.562, y considera que las políticas laborales centradas en ellos "han dado sus frutos" porque "nunca antes hubo tan pocos y pocas jóvenes en paro".

Ha valorado, igualmente, que el desempleo femenino continúe por debajo de los 1,4 millones y que se haya conseguido llevar al mínimo la temporalidad, "esa que decían que era endémica a nuestro mercado de trabajo".

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"El 39 % de los contratos registrados son indefinidos. Los contratos de usar y tirar ya forman parte del pasado", ha remarcado en la misma red social.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado en su cuenta de X que "el ritmo de creación de empleo se acelera y su calidad mejora en todos los grupos de edad y actividades profesionales", lo que ha permitido marcar un récord de 22,5 millones de afiliados. EFE

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