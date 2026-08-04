Sinner se somete a nuevos exámenes médicos en Milán antes de sus citas en Estados Unidos

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Roma, 4 ago (EFE).- El italiano Jannick Sinner acudió este martes a Milán para someterse a un chequeo médico en una clínica privada, a pocos días de partir hacia Estados Unidos donde participará en el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open, según publican medios locales.

Sinner llegó a primera hora de la mañana al centro de fisioterapia, donde permaneció unas dos horas, y posteriormente se alojó en un hotel del centro de la ciudad donde esperará la confirmación de si debe regresar a la clínica también mañana, informan los periódicos Corriere della Sera y La Reppublica.

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Los medios locales indican que personas que vieron al número uno del mundo en la clínica lo describieron como "tranquilo y sonriente" y no parece estar en duda su participación en los torneos estadounidenses.

Los chequeos médicos de Sinner han sido frecuentes en los últimos meses tras el malestar que sufrió durante su participación en la última edición de Roland Garros, donde cayó en segunda ronda físicamente tocado y con evidentes signos de fatiga contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

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En el torneo previo, el Masters 1.000 de Roma que conquistó, Sinner también mostró en algunos de sus encuentros signos de malestar físico.

El italiano, que jugó su último partido el pasado día 12 de julio cuando conquistó su segundo título de Wimbledon, tiene previsto viajar a Cincinnati el próximo domingo. EFE

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