Siguen los trabajos en el incendio de Castellón, que aún no se da por controlado

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Castellón, 4 ago (EFE).- Bomberos y brigadas forestales continúan trabajando en la zona del incendio de la Vall d'Uixó (Castellón), que comenzó el 25 de julio y quedó estabilizado el 31 de julio tras quemar 9.568 hectáreas, con tareas de repaso y consolidación del perímetro para conseguir pasar a la fase de control.

En el perímetro del fuego, que afectó a varios municipios de la provincia de Castellón, se encuentran trabajando este martes dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, dos brigadas rurales de actuación forestal del Consorcio de Bomberos de Castellón y dos brigadas forestales del Consorcio de Valencia, según informa Emergencias de la Generalitat.

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Desde el pasado viernes, cuando el incendio se dio por estabilizado, los medios terrestres se han centrado en consolidar el perímetro y refrescar toda la zona.

El conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, dijo este lunes que el incendio podría darse por controlado entre el lunes y el martes. EFE

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