Seis heridos al chocar un autobús con un turismo en Asturias

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Oviedo, 4 ago (EFE).- Seis personas han resultado heridas este martes, una de ellas de gravedad, al colisionar lateralmente un autobús de pasajeros en el que el viajaban el conductor y siete ocupantes con un turismo a la altura del kilómetro 2,300 de la carretera AS-19, en las proximidades de la localidad asturiana de Prendes, según han informado el 112-Asturias y la Guardia Civil.

El siniestro se registró poco antes de las diez de la mañana tras chocar la parte izquierda de ambos vehículos, lo que ha generado daños en la parte frontal del autobús e importantes destrozos en el turismo, cuyo conductor ha quedado atrapado en el interior y ha tenido que ser excarcelado por los bomberos.

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Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) cinco personas han sido trasladadas al Hospital de Jove -una en ambulancia de soporte vital básico y cuatro en ambulancia convencional-, mientras que el herido grave ha sido evacuado en la UVI Móvil al Hospital de Cabueñes.

Una vez finalizada la operación de rescate de los heridos, se limpió la calzada, que había quedado cortada a consecuencia del accidente. EFE

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