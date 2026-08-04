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Rototom abre el reggae a la generación Z con nuevos ritmos y más activismo social

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Benicàssim (Castellón), 4 ago (EFE).- El festival internacional Rototom Sunsplash celebrará su 31ª edición en Benicàssim (Castellón) del 16 al 22 de agosto con el objetivo de acercar el reggae a la generación Z incorporando nuevos ritmos de dancehall, electrónica, hip hop o flamenco urbano en una clara estrategia de hibridación con la que busca atraer nuevos públicos sin renunciar a su identidad original, incluido su activismo social.

La evolución de su cartel y de su programación extramusical paralela refleja cómo el reggae dialoga cada vez más con los sonidos urbanos y con los desafíos que marcan también la agenda cotidiana de las nuevas generaciones, que va de la crisis de la vivienda a la climática o la lucha contra el racismo.

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“Rototom siempre ha sido un reflejo de la sociedad y el reggae, una música en constante evolución a través del diálogo con otros géneros y realidades. Este año reunimos un cartel que refleja esa diversidad sin perder la esencia del festival”, afirma su director, Filippo Giunta.

“No nos limitamos a programar conciertos; ofrecemos una plataforma para tomar el pulso a las inquietudes de una comunidad internacional que comparte valores de respeto y libertad”, añade.

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Bajo el lema "The Place to Be", el festival apuesta por una programación que amplía el universo reggae hacia el dancehall, la electrónica, el hip hop, el afrobeat, el neo soul o el flamenco urbano para abrirse a nuevos públicos sin perder la esencia que ha convertido a Rototom en una referencia internacional entre los amantes de la música jamaicana.

El cartel reúne a algunas de las figuras con mayor capacidad para conectar con la generación Z: La jamaicana Shenseea, una de las voces más influyentes del dancehall contemporáneo; Major Lazer Soundsystem, con la energía transversal que desprende el dancehall electrónico sobre el que pivota este proyecto mainstream; Protoje, figura clave del movimiento reggae revival; o la británica Greentea Peng, con su alquimia de dub, neo-soul, jazz o R&amp;B, son algunos ejemplos.

La escena española también gana protagonismo, desde su diversidad rítmica, con artistas como la barcelonesa Lia Kali, una de las voces más personales de la escena musical urbana actual; las raperas Las Ninyas del Corro, también desde Barcelona; o los granadinos Eskorzo, una de las bandas nacionales que mejor ha integrado el reggae con la cumbia, el ska o afrobeat.

Se une el proyecto colaborativo G-5, a caballo entre la rumba, el flamenco y la música callejera, y con Kiko Veneno, Muchachito, El Canijo de Jerez, Diego "Ratón" y Tomasito al frente.

Junto a ellos figuran otros nombres que simbolizan la evolución del reggae, como el francés Biga*Ranx, impulsor del denominado vapor dub; el productor Kybba, impulsor del Basshall Movement, un estilo que mezcla dancehall, afrobeat, ritmos caribeños, música latina y electrónica.

También Queen Omega, revitalizada por sus colaboraciones con la escena dub digital, o la formación francesa Dub Inc, referente del reggae europeo por su capacidad para combinar raíces jamaicanas y producción contemporánea.

Esta renovación convive con las grandes figuras del reggae clásico, como Alpha Blondy, Luciano, The Itals, Bushman o Twinkle Brothers, junto a los pioneros del ska, The Skatalites.

El festival incorpora la novedad de Reggae Jamroom, un espacio para unir a músicos experimentados con nuevos talentos a través de la improvisación en directo para crear temas al momento y versionar clásicos jamaicanos.

El Foro Social abordará cuestiones como la crisis de acceso a la vivienda y la emergencia climática mediante cuatro sesiones abiertas en el Teatre Municipal de Benicàssim, con la participación, entre otros, de la física, filósofa y activista ecofeminista india Vandana Shiva y del joven activista colombiano Francisco Vera, fundador del Movimiento Guardianes por la Vida.

Dentro del recinto, el área TeenYard ofrecerá talleres de lenguaje antirracista coordinados por el colectivo Afrodiccionario y actividades de creación de rap consciente a cargo de La Alcantarilla del Sonido.

Por su parte, el espacio Ataya Social Café, en la zona africana de JamKunda, reunirá a colectivos de la diáspora africana como United Souls, The Lab Oratory y Top Manta, referente en la defensa de los derechos de las personas migrantes en España. EFE

(foto)

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