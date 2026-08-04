Pere Pons y Pipa, dispuestos a aportar su "experiencia" al Sabadell

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Sabadell (Barcelona), 4 jul (EFE).- El centrocampista Pere Pons y el defensa Gonzalo Ávila 'Pipa' explicaron, en su presentación como nuevos jugadores del Sabadell, que vienen al club arlequinado para aportar su experiencia en su nueva aventura en LaLiga Hypermotion (Segunda).

"Tengo una mochila llena de experiencias vividas que quiero aportar al grupo. El vestuario es muy bueno y quiero sumar lo que pueda", declaró Pons, quien a sus 33 años quería "regresar a la liga española después de estar los últimos cuatro años fuera de casa".

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El mediocentro catalán, que llega después de una larga etapa en el AEK Larnaca chipriota y que también ha jugado en Girona, Olot y Alavés, dijo tener claro cuál iba a ser su siguiente destino: "Noté que el Sabadell era el equipo que más me quería y no me lo pensé".

En el equipo vallesano se han encontrado con una plantilla que tiene "muy buenos jugadores en todas las posiciones" y asumió que no lo tendrá fácil para jugar.

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"En el centro del campo hay jugadores de nivel que tiene ambición y hambre. Vengo a ganarme el puesto, y estoy seguro de que habrá una competencia sana", concluyó Pere Pons.

A sus 28 años, Pipa, que se formó en la cantera del Espanyol, ya ha jugado en Grecia, Inglaterra y Bulgaria. Y, tras su etapa en el Ludogorets, dijo que llega al Sabadell para aportar su "experiencia y compromiso" y que piensa "dar el máximo y ayudar en lo que sea necesario".

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"Me tomo este reto con mucha ambición y muchas ganas de hacer un gran año para este club. Tengo muchas ganas de empezar", añadió en el acto de su presentación el lateral, que ha calificado de "ambicioso" el proyecto del Sabadell.

"He encontrado un grupo muy bueno y trabajador. El cuerpo técnico nos transmite sus ideas y estoy muy contento con lo que estoy viendo", explicó Pipa, quien aseguró que está "trabajando duro" en los entrenamientos "para estar al nivel de los compañeros lo antes posible". EFE

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