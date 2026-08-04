Nace ConfIA,una iniciativa de diez universidades españolas para el uso de una IA confiable

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València, 4 ago (EFE).- Diez universidades españolas han creado ConfIA, la Red Interuniversitaria de Centros de Excelencia en Inteligencia Artificial Confiable y Responsable, que impulsará proyectos de investigación conjuntos, la captación de financiación competitiva, la atracción de talento y la transferencia de conocimiento para avanzar en una inteligencia artificial (IA) alineada con los valores europeos.

Fortalecer la colaboración científica y coordinar iniciativas estratégicas son otros de los objetivos de que esta red integrada por la Universitat Politècnica de València, a través del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN-UPV), el Centro de Inteligencia Digital (CiDi) de la Universidad de Alicante, el Centre de Recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI-UPC) de la Universitat Politècnica de Catalunya, el CITIC de la Universidade da Coruña y el Centro de I+D+i en Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid.

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Completan la red el Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS) de la Universidade de Santiago de Compostela, el HiTZ Center – Basque Center for Language Technology de la Universidad del País Vasco, el Centro de Investigación DaSCI (Data Science and Computational Intelligence) de la Universidad de Granada, el Instituto Andaluz Interuniversitario en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (DaSCI-UJA) de la Universidad de Jaén y el Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla.

Según informa la Universitat Politècnica de València(UPV), entre los principales objetivos de ConfIA se encuentran el de promover la investigación, el desarrollo y el uso responsable de la inteligencia artificial, con el objetivo de crear sistemas fuertes, seguros, transparentes, explicables, sostenibles y respetuosos con la privacidad, facilitar la colaboración entre los centros y equipos, impulsando iniciativas conjuntas, y compartir infraestructuras y recursos, reforzando la transferencia de conocimiento y la colaboración con las empresas, las administración públicas y la sociedad en general.

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La colaboración entre las universidades se desarrollará mediante proyectos de investigación conjuntos, participación en convocatorias nacionales e internacionales, programas de formación y doctorado o movilidad de personal, así como a través de la organización de congresos y actividades científicas, o de la elaboración de informes en común.

La red contará con un comité de Coordinación, formado por las rectoras o rectores de las universidades, y un Comité de Dirección Científico Técnico, integrado por representantes de los distintos centros participantes, que será el encargado de coordinar las actividades de investigación y las iniciativas estratégicas de ConfIA.

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La creación de ConfIA representa un paso adelante en la coordinación de la investigación española en inteligencia artificial, según la UPV, que destaca que a través de esta alianza, las universidades participantes aspiran a reforzar sus capacidades científicas, aumentar el impacto de su investigación y favorecer una mayor proyección nacional e internacional de la inteligencia artificial desarrollada en España, contribuyendo al mismo tiempo al avance de una IA confiable y responsable al servicio de la sociedad. EFE.