Miércoles con temperaturas muy altas en gran parte del país y granizo en zonas del noreste

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Madrid, 4 ago (EFE).- Este miércoles se espera un nuevo día de temperaturas muy altas en Canarias, así como en la zona de Baleares, Alborán e interior peninsular, con chubascos y tormentas fuertes acompañadas de granizo que afectarán al sur del sistema Ibérico y al Pirineo oriental.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este miércoles la estabilidad será la tónica general en la mayor parte del país, con predominio de cielos despejados a excepción del norte de Galicia y el área cantábrica, donde habrá precipitaciones débiles y dispersas.

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Por la tarde se formará nubosidad en interiores del tercio oriental y en montañas del centro y norte y en Mallorca, que dejarán chubascos que podrán ser localmente fuertes y en forma de granizo en el sur del sistema Ibérico y en los Pirineos orientales.

Las temperaturas máximas ascenderán en la vertiente atlántica y en el nordeste de Cataluña, con predominio de los descensos en el resto de regiones mediterráneas, Cantábrico y alto Ebro y pocos cambios en el resto.

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Las mínimas en general se mantendrán sin cambios, salvo algún descenso ligero en el noroeste y algún ascenso en el Ebro.

Los termómetros superarán los 35 grados en la mayor parte de las mitades sur y este peninsulares y Baleares, y continuarán las noches tropicales, sin bajar de 20 grados en amplias zonas de la mitad sureste y Baleares y quedando por encima de 25 en puntos del litoral mediterráneo.

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Soplará viento moderado en los litorales del sur y flojo en el resto.

En Canarias habrá intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas y se mantendrá poco nuboso en el resto. Las temperaturas superarán los 35 grados y localmente podrían no bajar de 30. Soplará viento alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.

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.-GALICIA: cielos nubosos tendiendo a despejados, salvo en Lugo, donde no se descartan lluvias débiles. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el tercio norte, con pocos cambios en el resto; máximas en descenso en Lugo y en ascenso ligero o sin cambios en el resto. Viento moderado en el litoral occidental y flojo en el resto.

.-ASTURIAS: cielos nubosos con lluvias más probables en la mitad oriental. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en descenso generalizado. Viento flojo.

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.-CANTABRIA: cielos nubosos con lluvias puntualmente persistentes. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Viento flojo.

.-PAÍS VASCO: cielos nubosos en general con probabilidad de lluvias que no alcanzarán Álava y serán más probables en horas centrales. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en descenso. Viento flojo.

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.-CASTILLA Y LÉON: cielos poco nubosos con probabilidad de lluvias débiles por la tarde en zonas de montaña y tercio oriental. Temperaturas mínimas con ligeros cambios y máximas en ligero o moderado ascenso, salvo en el noreste donde descenderán. Viento flojo a moderado.

.-NAVARRA: cielos nubosos en el tercio norte y despejados en la mitad sur con algún chubasco disperso y tormenta ocasional en el Pirineo al final del día. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo a moderado.

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.-LA RIOJA: cielos poco nubosos con probabilidad de alguna precipitación débil en la Ibérica por la tarde. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en las máximas. Viento flojo a moderado.

.-ARAGÓN: cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en Pirineos y sistema Ibérico a partir del mediodía, donde serán probables los chubascos localmente fuertes en forma de granizo.

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Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en ligero descenso en la Ibérica, sin cambios en el resto. Viento flojo en general pudiendo ser moderado en algunos puntos de la depresión del Ebro y con alguna racha fuerte en Teruel.

.-CATALUÑA: cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna por la tarde en el tercio sur y Pirineo. Temperaturas en ascenso en el Ampurdán y mínimas en ascenso en Lleida, con pocos cambios en el resto. Viento flojo con aumentos ocasionales de intensidad en el interior de la mitad sur.

.-EXTREMADURA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en las máximas. Viento flojo en general.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en cotas altas de la sierra y sin cambios en el resto; máximas en ligero ascenso generalizado. Viento flojo que será algo más intenso por la tarde.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes que serán más abundantes por la tarde en zonas altas de la mitad oriental, donde no se descarta alguna lluvia débil. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo que será algo más intenso por la tarde.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielos poco nubosos con nubosidad diurna a partir del mediodía en el interior de la mitad norte, donde no se descarta algún chubasco en forma de granizo. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso excepto en el litoral. Viento flojo con alguna racha fuerte en Castellón.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados con algún chubasco ocasional en las sierras del noroeste. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso. Viento flojo girando a moderado por la tarde.

.-BALEARES: cielos poco nubosos o despejados con nubes de evolución diurna que podrán dejar chubascos aislados en el interior de Mallorca por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con brisas costeras.

.-ANDALUCÍA: cielos en general poco nubosos. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso en la vertiente mediterránea oriental y en ascenso en el resto. Viento flojo con intervalos de moderado en el litoral.

.-CANARIAS: cielos despejados con intervalos nubosos en el norte de las islas y calima ligera en remisión. Temperaturas en ligero descenso, más significativo en las máximas, aunque se alcanzarán los 35 grados en medianías del sur y oeste de las islas montañosas y los 38 en Gran Canaria. Viento moderado soplando fuerte en las vertientes sureste y noreste de las islas montañosas con rachas muy fuertes. EFE