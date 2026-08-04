La regularización impulsa la afiliación hasta un nuevo récord de 22,5 millones de ocupados

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Madrid, 4 ago (EFE).- La regularización extraordinaria de extranjeros ha impulsado la afiliación a la Seguridad Social hasta los 22,5 millones de ocupados en julio, un máximo histórico que supera en 41.727 trabajadores el récord de junio, con sanidad y comercio como los sectores de mayor crecimiento.

"El ritmo de creación de empleo se acelera", ha celebrado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; un optimismo con el que han coincidido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha hablado de "buena noticia"; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha valorado los "66 meses consecutivos creando empleo".

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Los datos de afiliación de julio muestran una ocupación media de 22.508.065 trabajadores, 642.562 más que en el mismo mes de 2025, una evolución en la que los trabajadores extranjeros han jugado un "papel esencial", según Saiz.

Así, en julio había 3,5 millones de trabajadores extranjeros ocupados, el 15,6 % del total, tras incrementarse en 66.046 con respecto a junio y en 420.875 con respecto a hace un año.

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Esta evolución del empleo extranjero se ha visto favorecida por la regularización extraordinaria de inmigrantes iniciada en abril: el pasado 30 de julio había 262.475 afiliados procedentes de este proceso, unas cifras que previsiblemente se irán incrementado a medida que se resuelvan las solicitudes.

La mayoría de estos trabajadores (213.883) estaban de alta en el régimen general y el resto se repartían entre trabajadores autónomos (12.675) y los sistemas especiales agrario (21.718), del hogar (14.054) y del mar (155).

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Los datos muestran además una ocupación mayor de hombres regularizados (158.171) que de mujeres (104.304); y una mayor concentración en Madrid (19,8 % del total de afiliados), Cataluña (17,8 %) y Andalucía (12,7 %).

A pesar del aumento de la afiliación, el paro se incrementó en 19.517 personas en julio, hasta un total de 2.311.499 desempleados, aún así la cifra más baja para un mes de julio desde 2007.

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Trabajo ha achacado este repunte del paro a varios factores, entre ellos la mayor estabilidad del empleo, el adelanto de las contrataciones para la temporada de verano y el acceso de los migrantes regularizados a los servicios de empleo.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha precisado que hay unos 15.000 regularizados inscritos como parados en lo que cree que será una estancia temporal -y sin acceso a prestaciones de desempleo- como "preludio de una contratación que se hace administrativamente a través de la inscripción previa en los servicios públicos de empleo".

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Esto explica que el paro haya aumentado en el colectivo sin empleo anterior (en 8.268 personas) más que en los servicios (8.221), construcción (2.433), industria (473) y agricultura (122).

En julio, el paro aumentó tanto para hombres (en 11.810, hasta los 915.483) como para mujeres (en 7.707, hasta las 1.396.016), pero bajó para los menores de 25 años en 238 personas, hasta 159.562.

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Los datos de afiliación muestran un aumento de los ocupados del régimen general en los sectores de actividades sanitarias y de servicios sociales (57.446), comercio (50.100) y hostelería (23.999); lo que contrasta con la pérdida de puestos en educación (124.506) asociada a la temporada de verano, sobre todo en academias y actividades extraescolares.

Precisamente la evolución del sector educativo explica la reducción de la ocupación de las mujeres (10,6 millones de afiliadas, 42.437 menos), frente al aumento de los hombres (11,9 millones, 84.163 más). El empleo autónomo se redujo en 103 personas, a 3,47 millones.

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La CEOE ha destacado la capacidad de las empresas para sostener los datos de empleo pese a la incertidumbre, mientras que los sindicatos CCOO y UGT han puesto el foco en el efecto positivo del proceso de regularización. EFE

(foto) (vídeo)