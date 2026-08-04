La Guardia Civil abre una oficina en Ceuta para recibir información sobre desaparecidos

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Madrid, 4 ago (EFE).- La Guardia Civil ha habilitado la mañana de este martes una oficina en Ceuta para recoger las denuncias por desaparición de migrantes que intentaron acceder a España la semana pasada, así como un correo electrónico para el mismo fin.

El punto de denuncia está situado en las dependencias de aduanas de El Tarajal y estará abierto desde las 8:00 horas de la mañana hasta las 21:00 para realizar el trámite de manera presencial, según ha informado la Guardia Civil.

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En paralelo, el instituto armado ha habilitado el correo electrónico ce-cmdceuta-pjlaboratorio-identificacion@guardiacivil.org para recibir denuncias, en las que se emplaza a los familiares a que den la máxima información posible sobre los desaparecidos.

Según fuentes policiales consultadas por EFE, al menos 44 personas, principalmente jóvenes y menores de edad, se encuentran en paradero desconocido tras la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta y son buscadas por sus familiares.

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La Guardia Civil emplaza a los denunciantes a que faciliten el mayor número de datos posibles sobre los desaparecidos: una descripción física detallada, datos sobre posibles operaciones médicas, cicatrices, tatuajes u objetos personales, entre otros.

En el comunicado, la Guardia Civil subraya que la recepción de esta información "garantiza el tratamiento ágil y confidencial" de los datos aportados. EFE