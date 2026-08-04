Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

La Audiencia Nacional suspende el pago de 152 millones de Repsol por el gravamen temporal

Guardar

Madrid, 4 ago (EFE).- La Audiencia Nacional ha suspendido el pago de 152,4 millones de euros por parte de Repsol como consecuencia del gravamen temporal energético de 2023, a la espera de resolver el recurso interpuesto por la compañía española contra este impuesto temporal aprobado por el Gobierno durante la crisis energética.

En un auto al que ha tenido acceso EFE y adelantado este martes por Cinco Días, la sala de lo contencioso-administrativo estima la medida cautelar solicitada por Repsol al entender que, de ejecutarse ya el pago, podría suponer un riesgo para el devenir del procedimiento y que, además, las pretensiones de Hacienda están aseguradas por un aval.

PUBLICIDAD

"Una eventual estimación de la demanda no eliminaría plenamente los perjuicios derivados del desembolso de una cantidad de tal magnitud", prosigue el documento.

Además, desde el punto de vista de la sala, conceder la cautelar pedida por la energética no plantea ninguna "perturbación grave de los intereses generales, toda vez que la deuda se encuentra garantizada mediante el aval bancario aportado para obtener la suspensión en vía económico-administrativa".

PUBLICIDAD

De este modo, el eventual crédito de la Hacienda Pública permanece adecuadamente asegurado durante la tramitación del proceso. En esta línea, el Abogado del Estado tampoco se ha opuesto a la medida, sino que sólo la ha condicionado a acreditar la existencia y suficiencia de las garantías presentadas.

El citado gravamen fue aprobado por el Ejecutivo en plena crisis energética, a finales de 2022, con un carácter temporal y extraordinario, para incrementar la aportación fiscal del sector en un momento de beneficios récord que se atribuyeron a los altos precios del gas y la electricidad.

El texto afectó a todas las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones de euros en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no fuera la principal; así como a las productoras de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino en España.

En concreto, gravó durante dos años -2023 y 2024, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- las ventas de estas compañías con un tipo del 1,2 %, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España.

A comienzos de 2025, el Congreso rechazó la convalidación del real decreto ley que regulaba la extensión del gravamen sobre las grandes energéticas a ese ejercicio -un compromiso que el Gobierno había adquirido con ERC, Bildu, Podemos y BNG-.

Conforme los datos del Ministerio de Hacienda, lo recaudado por esta prestación extraordinaria ascendió a un total de 2.800 millones de euros durante su aplicación. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía busca a cinco internos fugados de un centro de menores de Asturias que escaparon tras una pelea que acabó con cinco trabajadores heridos

El Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio ya ha sido escenario de otros episodios conflictivos en los últimos meses

La Policía busca a cinco internos fugados de un centro de menores de Asturias que escaparon tras una pelea que acabó con cinco trabajadores heridos

Guía para entender lo sucedido en Ceuta: qué es la guerra híbrida y cuál es la posición de Estados Unidos sobre las ciudades autónomas españolas

Diversas esferas del poder político español señalan a Marruecos por lo sucedido en Ceuta y ven en ello una estrategia de presión política, si bien para algunos la responsabilidad recae en Pedro Sánchez y para otros responde a dinámicas internacionales más amplias

Guía para entender lo sucedido en Ceuta: qué es la guerra híbrida y cuál es la posición de Estados Unidos sobre las ciudades autónomas españolas

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: España se reúne con los miembros de la Unión Europea para defender su gestión y exigir “solidaridad”

La cartera dirigida por José Manuel Albares ha advertido que entrar “irregularmente” en España a través de Ceuta o Melilla “no da derecho” a “permanecer” ni “viajar” por el país, y tampoco a “circular” por Europa, pero sí supone “un riesgo grave para la vida” e insiste en que “ninguna sentencia” ha cambiado esto

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: España se reúne con los miembros de la Unión Europea para defender su gestión y exigir “solidaridad”

Los adolescentes que desayunan llevan una dieta de más calidad que los que no, según un estudio

Los jóvenes que incorporan el desayuno a su rutina diaria reducen el consumo de alimentos ricos en grasas y azúcares durante el resto del día

Los adolescentes que desayunan llevan una dieta de más calidad que los que no, según un estudio

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

El selectivo español lidera las ganancias al inicio de la sesión en Europa, donde todas las grandes plazas abrieron en positivo, con el petróleo Brent por encima de los 84 dólares por barril

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guía para entender lo sucedido en Ceuta: qué es la guerra híbrida y cuál es la posición de Estados Unidos sobre las ciudades autónomas españolas

Guía para entender lo sucedido en Ceuta: qué es la guerra híbrida y cuál es la posición de Estados Unidos sobre las ciudades autónomas españolas

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: España se reúne con los miembros de la Unión Europea para defender su gestión y exigir “solidaridad”

Marruecos crece a base de rascacielos o estadios: las grandes construcciones para el Mundial 2030, la ‘autopista Trump’ o la torre Mohamed VI

Quiénes son las mafias a las que apuntan España y Marruecos como causantes de la crisis de Ceuta: así operan las redes que trafican con migrantes

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Interior defenderá este martes ante la UE que España practica una política migratoria “responsable” tras la crisis de Ceuta

ECONOMÍA

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

El paro sube en 19.517 personas en julio por la regularización extraordinaria de migrantes mientras la afiliación supera los 22,5 millones

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Multa de 320.000 euros al organizador del Reggaeton Beach Festival por cobrar gastos de gestión y prohibir la comida del exterior

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el ático en Chamberí que compró la Comunidad de Madrid y después puso a la venta: “Hay meteduras de pata, pero esta de Ayuso es espectacular”

DEPORTES

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

Vinicius ante una semana clave: el Arsenal aprieta por su fichaje y el Real Madrid no termina de cerrar la renovación

Pogacar dice sí a La Vuelta a España 2026: “Ha llegado el momento de regresar”

Borja Iglesias explota tras las críticas recibidas por no pronunciarse sobre la situación en Ceuta

Qué está pasando con Diomande y por qué el Real Madrid no termina de cerrar su fichaje