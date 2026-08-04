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Iris Tío rompe el 'maleficio' y suma el primer oro para España

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Redacción deportes, 4 ago (EFE).- Iris Tió rompió el 'maleficio' e hizo sonar por primera vez el himno español en los Europeos de París, tras imponerse este martes en la final del solo técnico.

Tió, que logró una nota de 263,6250 unidades, aventajó en sólo dos décimas de punto a la bielorrusa Vasilina Khandoshka, oro en la capital francesa en la rutina libre, que tuvo que conformarse en esta ocasión con la medalla de plata con una marca de 263,3817; completó el podio la alemana Klara Bleyer, que logró la tercera posición con un total de 258,0400 puntos.

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Con el oro ganado este martes por Iris Tió, que ya contaba con dos platas y un bronce en estos campeonatos, el equipo español de natación artística contabiliza seis metales en los Europeos de París. EFE

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