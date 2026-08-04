Galápagos, caimanes, tarántulas o serpientes: juguetes vivos que terminan abandonados

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Fermín Cabanillas

Guillena (Sevilla), 4 ago (EFE).- Galápagos, caimanes, serpientes o tarántulas son, aunque parezca mentira, las mascotas elegidas por muchas personas en sus casas y que, por distintas razones, se terminan convirtiendo en un problema, lo que hace que los que en su día eran juguetes vivos acaben, en el mejor de los casos, abandonados a su suerte.

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No solo es que los animales crezcan y empiecen a ser un estorbo, sino que cada día llegan ejemplares a cuál más exótico al zoológico Mundo Park de Guillena (Sevilla), donde comienzan a estar desbordados ante las incautaciones de animales exóticos a narcotraficantes que van directamente de los patrulleros de la Guardia Civil o la Policía Nacional a las manos del personal del parque.

Muchos de estos animales no tienen tanta suerte y acaban muertos tras ser abandonados en contenedores o carreteras pero, para darles una nueva oportunidad, en estas instalaciones de Guillena, a 25 kilómetros al norte de Sevilla, se ha adaptado todo para que se encuentren como en casa (o mejor) cuando terminan llegando por distintas vías.

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“Mientras nos los entreguen a nosotros, no pasa nada. Pueden terminar muy mal”, explica a EFE el director del zoológico, Juan Luis Malpartida, un veterano agente de seguridad y piloto que lleva varios años gestionando este espacio dedicado a los animales y que sigue en activo a sus casi 80 años: “79 años largos y los lobos no me alcanzan en una carrera”, afirma.

Nada más entrar en el parque han instalado una zona donde se pueden dejar los galápagos que ya no están “cómodos” en las casas. Allí han llegado algunos que "directamente los echan en la charca, sin necesidad de entrar en el parque pagando la entrada, e incluso pueden venir a ver cómo están”, mientras que otros han llegado por casualidad, como los dos últimos, encontrados vivos en un contenedor por una joven cuando estaba tirando la basura.

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La iniciativa busca, sobre todo, evitar que se tiren estos animales al Guadalquivir como recurso más fácil, ya que el galápago americano (Trachemys scripta) es una especie exótica invasora muy dañina, que llega a competir con fuerza contra los nativos, como el “leproso”, y coloniza la zona arrebatándoles la comida y las mejores zona de sol.

“Se reproducen a muchísima velocidad, y más con el clima de Andalucía. Son auténticos invasores”, añade. En el caso del zoológico, el ciclo de la vida hace su función, y algunas crías recién nacidas acaban engullidas por los pavos reales, que, por alguna razón, detectan cuando están listos para la caza. Dejar los galápagos en mitad de un río es “todo un atentado ambiental”.

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Por ahora, parece que el llamamiento funciona, y ya hay unos 400 galápagos en el estanque. Para Malpartida, se solucionaría el problema eliminando “el tráfico legal”, que, para él, “es ilegal” del comercio con estos animales, que “no se tendrían que vender en las tiendas”.

Mientras el director del zoológico habla con EFE, recibe la llamada de alguien que le dice que le va a entregar tres arañas “que ya no caben en casa”. Poco después muestra a los caimanes que viven en otra zona del zoo o una serpiente “que es capaz de comerse una cabra entera”. Todos tienen el mismo origen: las casas de narcotraficantes que las adoptaron algo llamativo, quizás incluso para intimidar a las “visitas”, y que han acabado incautados.

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De por sí, tener a algunas de estas especies como mascota es un delito y por eso la Guardia Civil y él trabajan unidos. “A veces me llaman incluso cuando van a hacer una operación y sospechan de que puede haber animales para rescatar”, afirma.

El recorrido por el parque casi no tiene fin para enumerar especies rescatadas y abandonadas. La veterinaria les hace una primera revisión y luego pasan a su nueva vida. Un ciclo que parece no terminar, y que se intensifica cuando llega el verano y parece que el regalo a los niños en Navidad es un estorbo para irse al apartamento de la playa. EFE

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(Foto) (Vídeo)