El presidente del Levante desvela que el Real Madrid se fijó en Espí ya en junio

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Valencia, 4 ago (EFE).- El presidente del Levante, Pablo Sánchez, desveló este martes que el Real Madrid trasladó al club valenciano su interés por el delantero Carlos Espí a principios de junio y que, tras varias semanas de conversaciones entre ambas entidades, la operación quedó cerrada la semana pasada en un traspaso de 25 millones de euros.

"El Real Madrid mostró su interés a principios de junio y hablamos con ellos durante todo el mes de junio. La operación se finiquitó en el mes de julio, pero ya desde junio mostraron su interés", explicó el máximo dirigente levantinista.

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Sánchez consideró lógico que el conjunto madrileño apostara por el atacante, al recordar el rendimiento que ofreció durante la pasada campaña. "Es normal que un club tan importante como el Real Madrid se fije en un jugador como él, que fue el mejor sub-23 de la temporada pasada. Ojalá le vaya fenomenal allí", afirmó.

Además, el presidente del Levante también se refirió a la situación del centrocampista Carlos Álvarez, cuyo nombre ha sido relacionado con otros clubes durante el mercado estival, y reiteró la confianza de la entidad en su continuidad.

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"Carlos es jugador nuestro, con ganas de que empiece la temporada. Estamos ahora en pretemporada, es un magnífico jugador y ojalá esté muchísimos años con nosotros porque es un muy buen jugador", señaló.

Además, Sánchez también habló sobre el futuro del delantero camerunés Etta Eyong, que ya se estrenó como goleador en pretemporada, aunque evitó garantizar su permanencia debido a la incertidumbre del mercado de fichajes.

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"Etta Eyong ya marcó el otro día. Esperamos que, si se queda, haga una temporada muy buena. Asegurar algo al cien por cien hoy es imposible porque el mercado está abierto y puede haber operaciones en cualquiera de los casos", concluyó. EFE

pzm sm/cmm