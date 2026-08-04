El Obradoiro cierra su plantilla con el fichaje del pívot Efe Abogidi

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Santiago de Compostela, 4 ago (EFE).- El Monbus Obradoiro cierra su plantilla para la temporada 2026-27, en la que volverá a competir en la ACB tras dos temporadas en Primera FEB, con el fichaje del pívot nigeriano Efe Abogidi, quien procede del Rio Grande Valley Vipers, equipo de la NBA G League.

“Durante la última temporada demostró su capacidad para aportar en ambos lados de la cancha, combinando presencia física, rebote, intimidación y movilidad para defender diferentes perfiles de jugadores”, destaca el club gallego en su comunicado de prensa.

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Antes de iniciar su carrera profesional, el jugador nigeriano se formó en la NBA Academy África y en la NBA Global Academy de Australia, de donde dio el salto al baloncesto universitario estadounidense con Washington State.

La dirección deportiva del Obradoiro, liderada por Héctor Galán, espera que Efe Abogidi aporte “solidez, energía y versatilidad” al juego interior del equipo dirigido por Diego Epifanio.

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El pívot nigeriano es la sexta y última incorporación del equipo santiagués tras Caleb Agada (Lleida), Leo Meindl (San Pablo Burgos), Brandon Childress (Bursaspor), Alonso Faure (Oviedo Baloncesto) y Joel Soriano (Ratiopharm Ulm). EFE

dmg/og