El gasto en prestaciones por desempleo subió en junio un 4,9 %, hasta los 1.942 millones

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Madrid, 4 ago (EFE).- El gasto en prestaciones por desempleo se situó en los 1.942,1 millones de euros el pasado mes de junio, un 4,9 % más que un año antes, según los datos proporcionados este martes por el Ministerio de Trabajo.

El total de personas beneficiarias existentes al final del mes de junio se situó en 1.724.237, un 1,4 % más.

La tasa de cobertura fue del 80,9 %, 5,3 puntos por encima de la registrada en el mismo mes del año anterior, lo que supone que ocho de cada diez parados percibía algún tipo de prestación por desempleo.

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Del total de beneficiarios, los más numerosos son aquellos que perciben la prestación contributiva (840.349), seguidos de los que reciben el subsidio (819.293), el de eventuales agrarios (64.143) y la renta activa de inserción (452).

El gasto medio mensual por persona beneficiaria en junio, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, fue de 1.147,9 euros, lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 36,3 euros (3,3 %). EFE

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