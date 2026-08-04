El exconseller Jaume Giró se da de baja como militante y abandona Junts

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Barcelona, 4 ago (EFE).- El exconseller Jaume Giró se ha dado de baja como militante de Junts y ha abandonado así del todo el partido, según ha avanzado 'Nació' y han confirmado a EFE fuentes cercanas al propio Giró, una decisión que se suma a la renuncia a su escaño de diputado en el Parlament que formalizó el pasado mes de septiembre.

Giró (Badalona, 1964) aterrizó en política en 2021 para ejercer como conseller de Economía, lo que fue una apuesta personal del entonces secretario general de Junts, Jordi Sànchez.

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Antes de comenzar esta etapa, había sido directivo de Caixabank y de la Fundación la Caixa, también de Gas Natural, y formó parte de la candidatura de Joan Laporta para presidir el FC Barcelona.

Representante de la línea más pragmática del partido, Giró se opuso en 2022 a la salida de Junts del Govern presidido por Pere Aragonès, en el que él era el titular de la cartera de Economía.

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En 2023 decidió dar un paso al frente y postularse como cabeza de lista al Congreso para intentar competir, sin el aval de la cúpula del partido, en unas primarias con Míriam Nogueras. Giró finalmente dio marcha atrás y dejó vía libre a Nogueras.

Permaneció a partir de entonces en la ejecutiva, si bien su rol fue cada vez más secundario, tanto a nivel orgánico como en el Parlament.

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Giró no ha hecho pública su baja como militante, pero sí difundió un comunicado cuando, en septiembre de 2025, abandonó la ejecutiva del partido liderado por Carles Puigdemont.

"En estos momentos, no estoy en condiciones de dar al partido lo que espera de mí, ni tampoco las orientaciones actuales del partido coinciden con mi manera de entender la política que creo que hoy conviene y necesita el país", señaló entonces.

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En los últimos meses, Giró se ha mostrado partidario del modelo de financiación autonómica pactado entre la Generalitat catalana, ERC y el Ejecutivo central -"Cataluña siempre ha avanzado paso a paso, nunca ha avanzado 'todo o nada'", dijo- y ha defendido que el "catalanismo político" debería tener mayor "comprensión y complicidad" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE