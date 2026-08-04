El español Alonso López regresa a la competición tras superar su lesión en una mano

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Redacción deportes, 4 ago (EFE).- El español Alonso López (Kalex) regresa a la competición este fin de semana, con la disputa del Gran Premio de Gran Bretaña de Moto2 en el circuito de Silverstone, tras superar la lesión que sufrió en la mano derecha y que le mantuvo alejado de las pistas durante las tres últimas carreras.

López se tuvo que someter a una cirugía y un programa intensivo de rehabilitación, si bien necesita recibir el 'apto' de la Comisión Médica de los grandes premios el jueves, para intentar volver a ser uno de los pilotos de referencia en la categoría intermedia.

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Alonso López, noveno en la clasificación provisional del mundial de Moto2, ha señalado en la nota de prensa de su equipo que está "muy contento de volver a competir" y que hace apenas una semana se subió de nuevo a una moto y se sintió "muy bien", siempre teniendo en cuenta que no está "al ciento por ciento".

"Tengo muchas ganas de volver a subirme a mi Moto2 y empezar a trabajar de nuevo con el equipo", insiste Alonso López, quien afirma que le gusta Silverstone, del que explica que tiene "cambios de dirección rápidos", en donde se siente "muy fuerte", lo que le permite ser confiado en sus posibilidades.

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"Antes de la lesión estábamos haciendo un muy buen trabajo, así que ahora solo tenemos que retomar donde lo dejamos", ha insistido López. EFE