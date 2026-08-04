El empleo cayó en julio en seis comunidades y creció más en Cantabria y Baleares

Madrid, 4 ago (EFE).- El número de afiliados a la Seguridad Social cayó el mes de julio en seis comunidades: La Rioja (0,68 %), Madrid (0,66 %), Canarias (0,34 %), País Vasco (0,23 %) y Andalucía y Aragón (0,19 % en ambas), mientras subió más en Cantabria (2,39 %) y Baleares (2,34 %).
Al mismo tiempo, el desempleo subió en todas las comunidades excepto en Andalucía (-1,80 %), Extremadura (-1,27 %) y Cantabria (-0,94 %) y lo hizo con más fuerza en Baleares (4,96 %) y La Rioja (3,21 %)
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Respecto a la afiliación, según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en cifras absolutas las comunidades que más empleo crearon en julio fueron Cataluña (16.529), Baleares (15.843), Galicia (12.916) y la Comunidad Valenciana (11.655).
Por el contrario, Madrid perdió 25.808 afiliados, Andalucía 6.948, Canarias 3.293, País Vasco 2.386, Aragón 1.263 y La Rioja 982.
Todas las comunidades mantienen saldos positivos en los últimos 12 meses, con la Comunidad Valenciana de nuevo en cabeza (4,07 %), seguida de Baleares y Madrid (3,50 % en los dos casos), Murcia (3,20 %), Andalucía (3,04 %) y Canarias (2,95 %), las seis por encima de la media.
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La comunidad que más empleo ha creado en los últimos 12 meses ha sido Madrid (132.261), por delante de Cataluña (112.405), Andalucía (106.159) y la Comunidad Valenciana (90.739).
Con esas variaciones, Cataluña sigue siendo la comunidad con más afiliados a la Seguridad Social (4.024.750) y aumenta su distancia sobre Madrid (3.908.415), Andalucía (3.598.976) y la Comunidad Valenciana (2.318.138).
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También superan el millón de afiliados Galicia (1.135.950), País Vasco (1.042.300) y Castilla y León (1.022.190).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social al término de julio y las variaciones mensual (respecto a junio) y anual (respecto a julio de 2025), en cifras absolutas y en porcentaje:
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MENSUAL
ANUAL
TOTAL
ABSOLUTA
RELATIVA
ABSOLUTA
RELATIVA
ANDALUCÍA
3.598.976
-6.948
-0,19
106.159
3,04
ARAGÓN
657.457
-1.263
-0,19
17.483
2,73
ASTURIAS
406.262
3.898
0,97
8.157
2,05
BALEARES
694.038
15.843
2,34
23.478
3,50
CANARIAS
961.638
-3.293
-0,34
27.523
2,95
CANTABRIA
248.580
5.795
2,39
4.655
1,91
C. Y LEÓN
1.022.190
6.170
0,61
17.830
1,78
C.-LA MANCHA
832.598
5.686
0,69
20.963
2,58
CATALUÑA
4.024.750
16.529
0,41
112.405
2,87
C. VALENCIANA
2.318.138
11.655
0,51
90.739
4,07
EXTREMADURA
431.070
2.125
0,50
5.253
1,23
GALICIA
1.135.950
12.916
1,15
22.464
2,02
MADRID
3.908.415
-25.808
-0,66
132.261
3,50
MURCIA
706.498
1.570
0,22
21.928
3,20
NAVARRA
323.313
70
0,02
7.587
2,40
PAÍS VASCO
1.042.300
-2.386
-0,23
19.001
1,86
RIOJA, LA
144.194
-982
-0,68
2.408
1,70
CEUTA
25.274
39
0,16
1.188
4,93
MELILLA
26.425
110
0,42
1.081
4,27
TOTAL
22.508.065
41.727
0,19
642.562
2,94
En cuanto al paro, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, en cifras absolutas subió más en Cataluña (7.705), la Comunidad Valenciana (7.021), Madrid (3.822) y Castilla y León (2.053) y bajó en Andalucía (9.661), Extremadura (767) y Cantabria (250).
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En los últimos 12 meses, el desempleo subió en la Rioja (-2,27 %), Aragón (1,70 %), Navarra (1,06 %) y País Vasco (0,57 %), mientras Andalucía mantiene un fuerte descenso (10,83 %) junto a Extremadura (7,78 %) y Canarias (4,58 %).
De hecho, más de dos tercios de la reducción del paro en los últimos 12 meses corresponde a Andalucía, con 63.993 de 93.107, aunque sigue siendo la comunidad con más desempleados (526.862, el 22,8 5 del total), por delante de Cataluña (314.874), la Comunidad Valenciana (288.672) y Madrid (273.631).
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El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número total de desempleados al término de julio y las variaciones mensual (respecto a junio) y anual (respecto a julio de 2025), en cifras absolutas y en porcentaje:
MENSUAL
ANUAL
TOTAL
ABSOLUTA
RELATIVA
ABSOLUTA
RELATIVA
ANDALUCIA
526.862
-9.661
-1,80
-63.993
-10,83
ARAGÓN
49.229
1.389
2,90
825
1,70
ASTURIAS
48.304
132
0,27
-125
-0,26
BALEARES
24.882
1.175
4,96
-504
-1,99
CANARIAS
144.168
1.759
1,24
-6.920
-4,58
CANTABRIA
26.355
-250
-0,94
-616
-2,28
C. Y LEÓN
96.313
2.053
2,18
-1.209
-1,24
C.-LA MANCHA
114.696
843
0,74
-2.450
-2,09
CATALUÑA
314.874
7.705
2,51
-4.549
-1,42
C. VALENCIANA
288.672
7.021
2,49
-5.296
-1,80
EXTREMADURA
59.768
-767
-1,27
-5.042
-7,78
GALICIA
107.322
1.554
1,47
-536
-0,50
MADRID
273.631
3.822
1,42
-2.245
-0,81
MURCIA
73.988
748
1,02
-332
-0,45
NAVARRA
28.843
534
1,89
303
1,06
PAÍS VASCO
105.590
1.378
1,32
599
0,57
RIOJA, LA
12.413
386
3,21
276
2,27
CEUTA
8.389
-129
-1,51
-855
-9,25
MELILLA
7.200
-175
-2,37
-438
-5,73
TOTAL
2.311.499
19.517
0,85
-93.107
-3,87
EFE
esv/mcm
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