El empleo cayó en julio en seis comunidades y creció más en Cantabria y Baleares

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Madrid, 4 ago (EFE).- El número de afiliados a la Seguridad Social cayó el mes de julio en seis comunidades: La Rioja (0,68 %), Madrid (0,66 %), Canarias (0,34 %), País Vasco (0,23 %) y Andalucía y Aragón (0,19 % en ambas), mientras subió más en Cantabria (2,39 %) y Baleares (2,34 %).

Al mismo tiempo, el desempleo subió en todas las comunidades excepto en Andalucía (-1,80 %), Extremadura (-1,27 %) y Cantabria (-0,94 %) y lo hizo con más fuerza en Baleares (4,96 %) y La Rioja (3,21 %)

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Respecto a la afiliación, según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en cifras absolutas las comunidades que más empleo crearon en julio fueron Cataluña (16.529), Baleares (15.843), Galicia (12.916) y la Comunidad Valenciana (11.655).

Por el contrario, Madrid perdió 25.808 afiliados, Andalucía 6.948, Canarias 3.293, País Vasco 2.386, Aragón 1.263 y La Rioja 982.

Todas las comunidades mantienen saldos positivos en los últimos 12 meses, con la Comunidad Valenciana de nuevo en cabeza (4,07 %), seguida de Baleares y Madrid (3,50 % en los dos casos), Murcia (3,20 %), Andalucía (3,04 %) y Canarias (2,95 %), las seis por encima de la media.

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La comunidad que más empleo ha creado en los últimos 12 meses ha sido Madrid (132.261), por delante de Cataluña (112.405), Andalucía (106.159) y la Comunidad Valenciana (90.739).

Con esas variaciones, Cataluña sigue siendo la comunidad con más afiliados a la Seguridad Social (4.024.750) y aumenta su distancia sobre Madrid (3.908.415), Andalucía (3.598.976) y la Comunidad Valenciana (2.318.138).

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También superan el millón de afiliados Galicia (1.135.950), País Vasco (1.042.300) y Castilla y León (1.022.190).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social al término de julio y las variaciones mensual (respecto a junio) y anual (respecto a julio de 2025), en cifras absolutas y en porcentaje:

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MENSUAL

ANUAL

TOTAL

ABSOLUTA

RELATIVA

ABSOLUTA

RELATIVA

ANDALUCÍA

3.598.976

-6.948

-0,19

106.159

3,04

ARAGÓN

657.457

-1.263

-0,19

17.483

2,73

ASTURIAS

406.262

3.898

0,97

8.157

2,05

BALEARES

694.038

15.843

2,34

23.478

3,50

CANARIAS

961.638

-3.293

-0,34

27.523

2,95

CANTABRIA

248.580

5.795

2,39

4.655

1,91

C. Y LEÓN

1.022.190

6.170

0,61

17.830

1,78

C.-LA MANCHA

832.598

5.686

0,69

20.963

2,58

CATALUÑA

4.024.750

16.529

0,41

112.405

2,87

C. VALENCIANA

2.318.138

11.655

0,51

90.739

4,07

EXTREMADURA

431.070

2.125

0,50

5.253

1,23

GALICIA

1.135.950

12.916

1,15

22.464

2,02

MADRID

3.908.415

-25.808

-0,66

132.261

3,50

MURCIA

706.498

1.570

0,22

21.928

3,20

NAVARRA

323.313

70

0,02

7.587

2,40

PAÍS VASCO

1.042.300

-2.386

-0,23

19.001

1,86

RIOJA, LA

144.194

-982

-0,68

2.408

1,70

CEUTA

25.274

39

0,16

1.188

4,93

MELILLA

26.425

110

0,42

1.081

4,27

TOTAL

22.508.065

41.727

0,19

642.562

2,94

En cuanto al paro, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, en cifras absolutas subió más en Cataluña (7.705), la Comunidad Valenciana (7.021), Madrid (3.822) y Castilla y León (2.053) y bajó en Andalucía (9.661), Extremadura (767) y Cantabria (250).

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En los últimos 12 meses, el desempleo subió en la Rioja (-2,27 %), Aragón (1,70 %), Navarra (1,06 %) y País Vasco (0,57 %), mientras Andalucía mantiene un fuerte descenso (10,83 %) junto a Extremadura (7,78 %) y Canarias (4,58 %).

De hecho, más de dos tercios de la reducción del paro en los últimos 12 meses corresponde a Andalucía, con 63.993 de 93.107, aunque sigue siendo la comunidad con más desempleados (526.862, el 22,8 5 del total), por delante de Cataluña (314.874), la Comunidad Valenciana (288.672) y Madrid (273.631).

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El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número total de desempleados al término de julio y las variaciones mensual (respecto a junio) y anual (respecto a julio de 2025), en cifras absolutas y en porcentaje:

MENSUAL

ANUAL

TOTAL

ABSOLUTA

RELATIVA

ABSOLUTA

RELATIVA

ANDALUCIA

526.862

-9.661

-1,80

-63.993

-10,83

ARAGÓN

49.229

1.389

2,90

825

1,70

ASTURIAS

48.304

132

0,27

-125

-0,26

BALEARES

24.882

1.175

4,96

-504

-1,99

CANARIAS

144.168

1.759

1,24

-6.920

-4,58

CANTABRIA

26.355

-250

-0,94

-616

-2,28

C. Y LEÓN

96.313

2.053

2,18

-1.209

-1,24

C.-LA MANCHA

114.696

843

0,74

-2.450

-2,09

CATALUÑA

314.874

7.705

2,51

-4.549

-1,42

C. VALENCIANA

288.672

7.021

2,49

-5.296

-1,80

EXTREMADURA

59.768

-767

-1,27

-5.042

-7,78

GALICIA

107.322

1.554

1,47

-536

-0,50

MADRID

273.631

3.822

1,42

-2.245

-0,81

MURCIA

73.988

748

1,02

-332

-0,45

NAVARRA

28.843

534

1,89

303

1,06

PAÍS VASCO

105.590

1.378

1,32

599

0,57

RIOJA, LA

12.413

386

3,21

276

2,27

CEUTA

8.389

-129

-1,51

-855

-9,25

MELILLA

7.200

-175

-2,37

-438

-5,73

TOTAL

2.311.499

19.517

0,85

-93.107

-3,87

EFE

esv/mcm