El Celta logra la cesión del extremo Vladimir Silva, del Paços de Ferreira

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Vigo, 4 ago (EFE).- El Celta informó este martes de que ha llegado a un acuerdo con el FC Paços de Ferreira portugués para la cesión, con opción de compra, del extremo Vladimir Silva, quien jugará con el filial celeste en LaLiga Hypermotion.

“Extremo izquierdo capaz de ocupar diferentes posiciones del frente de ataque, Vlad destaca por su velocidad y capacidad para generar ventajas en el uno contra uno. Su perfil ofensivo, unido a una buena interpretación de los espacios, lo convierten en un jugador con una gran proyección y plenamente identificado con la apuesta del club por el talento joven”, destaca el Celta en su comunicado de prensa.

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El futbolista de Guinea-Bissau, de tan solo 17 años, disputó un total de 26 encuentros en la Segunda División de Portugal con el Paços de Ferreira, firmando un gol y una asistencia. Además, el atacante sumó dos participaciones en la Taça de Portugal.

Vladimir Silva es el primer fichaje del Celta Fortuna para la temporada de su estreno en la categoría de plata del fútbol español. La dirección deportiva, además, tiene avanzada la contratación del internacional paraguayo Hugo Cuenca. EFE

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