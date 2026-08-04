Dos detenidos por el incendio forestal en la Turbera, una zona protegida de Sierra Nevada

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Granada, 4 ago (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a dos individuos de 41 años como presuntos autores de un delito de incendio forestal ocurrido el 2 de agosto, que afectó al entorno de la Turbera en la localidad de Padul (Granada), una zona protegida dentro del Espacio Natural de Sierra Nevada.

Tras recibir el aviso del incendio y desplazarse al lugar, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) iniciaron las primeras gestiones de inspección para la identificación del origen, las causas y la posible autoría de las llamas.

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Localizaron varios puntos de fuego reciente en un terreno donde los presuntos autores realizaban labores de limpieza y desbroce mediante maquinaria agrícola y quema de restos de residuos vegetales y de madera.

Además, testigos identificaron a los dos individuos presuntamente implicados en el fuego.

La presencia de vegetación seca en el perímetro de la finca, junto con las condiciones meteorológicas adversas, habría favorecido la rápida propagación de las llamas hacia el entorno protegido de la Turbera durante las labores de limpieza que realizaban los dos hombres.

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Como resultado de las pesquisas, los agentes del Seprona detuvieron a los dos varones identificados en el lugar de los hechos.

El lunes fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Granada como presuntos autores de un delito de incendio forestal y se ha decretado su libertad con cargos. EFE

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